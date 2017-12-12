CANLI | Sivas Belediyespor – Galatasaray | İkinci yarı oynanıyor…
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takibi 'Skor' sayfalarında...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı’nda oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 5-1 kazanmayı başarmıştı.
İlk maçı 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım, Sivas deplasmanında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
Maçı hakem Serkan Tokat yönetirken mücadele A Spor’dan naklen yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11’LER
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Fatih Çiplak, Tunay Acar, Ali Aydın, Yakup Yiğit, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Batuhan Salman, Eren Görür
GALATASARAY: Eray, Ahmet, Koray, Recep, Tarık, Selçuk, Donk, Emrah, Gökay, Sinan, Eren
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 20:35 | 12.12.2017