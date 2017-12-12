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CANLI | Sivas Belediyespor – Galatasaray | İkinci yarı oynanıyor…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takibi 'Skor' sayfalarında...
18:5812 Aralık 2017
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CANLI | Sivas Belediyespor – Galatasaray | İkinci yarı oynanıyor…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 5-1 kazanmayı başarmıştı.

İlk maçı 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım, Sivas deplasmanında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Maçı hakem Serkan Tokat yönetirken mücadele A Spor’dan naklen yayınlanıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMISivas Belediyespor – Galatasaray

İŞTE İLK 11’LER

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Fatih Çiplak, Tunay Acar, Ali Aydın, Yakup Yiğit, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Batuhan Salman, Eren Görür

GALATASARAY: Eray, Ahmet, Koray, Recep, Tarık, Selçuk, Donk, Emrah, Gökay, Sinan, Eren

MAÇ KADROSU

Etiketler
galatasaray Sivas Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 20:35 | 12.12.2017
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