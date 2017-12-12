CANLI | Grandmedical Manisaspor Beşiktaş maçı (11’ler belli oldu)

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında ilk maçta 9-0 mağlup ettiği Grandmedical Manisaspor'a konuk oluyor. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor’a konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçında rakibini Vodafone Park’ta 9-0 mağlup eden Beşiktaş, ilk maçta olduğu gibi yine rotasyon kadrosuyla rakibinin karşısına çıkıyor. Ev sahibi ise eşleşmeyi ve kupa macerasını güzel bir sonuçla noktalamanın peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Beşiktaş: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo

Grandmedical Manisaspor: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki MAÇ SONUCU: Trabzonspor 5-1 BB Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde ilk maçta deplasmanda 4-0 yendiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u rövanşta da 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve adını Son 16 Turu'na yazdırdı. İlgili Haberi Oku