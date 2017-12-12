Ayhan Akman, Gomis ve Okan Buruk, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayhan Akman, Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman, sarı-kırmızılı futbolcu Bafetimbi Gomis ve Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.PFDK sevkleri açıklandı. Ayhan Akman, Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk. PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bursaspor Kulübü’nün 08.12.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü’nün 08.12.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Muslera hatalı gol yedi, Ayhan Akman çılgına döndü Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu. İlgili Haberi Oku

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 09.12.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in aynı müsabakadaki ‘hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu Erol Bulut’un aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Bafetimbi Gomis’in 09.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,Galatasaray Kulübü antrenörü Ayhan Akman’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü futbolcusu Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes’in 09.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk’un aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 10.12.2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü’nün 10.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü’nün 10.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.