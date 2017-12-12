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Anderlecht’li Teodorczyk kapıyı kafa atarak açtı!

Belçika Jupiler Ligi'nde oynanan Anderlecht-Charleroi maçı pek de alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Adı Fenerbahçe'yle de anılan Lukasz Teodorczyk ikinci sarıdan kırmızı kart görünce sinirini soyunma odasının kapısından çıkardı.
12:5412 Aralık 2017
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Anderlecht’li Teodorczyk kapıyı kafa atarak açtı!

Anderlecht’in golcü futbolcusu Lukasz Teodorczyk Charleori maçında kırmızı kart gördü. Hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle cezalandırılan Polonyalı futbolcu bir hışımla sahayı terk etti.

Kimseye bakmadan soyunma odasına doğru giden Teodorczyk soyunma odasının kapısını kafa atarak açtı. O anlar kameralara yansıdı.

İşte o anlar…

(CNNTürk) 12 Aralık 2017 Yılmaz Vural`dan Cansu Taşkın`a sert çıkış! Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Yılmaz Vural, sosyal medyada olay olan Cansu Taşkın'ın paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Anderlecht belçika Lukasz Teodorczyk
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