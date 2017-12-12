Anderlecht’li Teodorczyk kapıyı kafa atarak açtı!

Belçika Jupiler Ligi'nde oynanan Anderlecht-Charleroi maçı pek de alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Adı Fenerbahçe'yle de anılan Lukasz Teodorczyk ikinci sarıdan kırmızı kart görünce sinirini soyunma odasının kapısından çıkardı.

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