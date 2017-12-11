Yücel İldiz: ‘Böyle açık farklı skorlar zaman zaman olabiliyor’

TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantepspor'u 7-0 yenen Eskişehirspor'da, Teknik Direktör Yücel İldiz, "Eskişehirspor'un izleyenlere zevk verdiğini düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig’de mali anlamda kötü günler geçiren Eskişehirspor, Samsunspor ve Gaziantepspor karşılaşmalarındaki farklı galibiyetler ile ümitlerini yeşertti. Süper Lig yolunda ilk 6’ya kalmayı hedefleyen Eskişehirspor, bugün ise adeta gol olup yağdı.

Gaziantepspor’u 7-0 yenen Eskişehirspor’da, Teknik Direktör Yücel İldiz maç sonu açıklamalarda bulundu. İldiz, “Deplasmanlarda aldığımız iyi neticelerin bir anlam kazanması adına, iç sahadaki skorları da lehimize çevirmek durumundaydık. Bugün gerçekten maç öncesi baktığınızda, zorlu bir müsabaka gözüküyordu. Rakibimiz son haftalarda daha dirençli olmaya başlamıştı. Çok genç arkadaşlarımız mücadele etti. Onları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim açımızdan hem rakibimize saygı duymak, hem de işimizi ciddi yapmak vardı. Biliyorsunuz tekrar yeni bir yönetim geldi Eskişehirspor’a. Umarım saha dışındaki sorunlarımız da giderek halledilir. Ama saha içerisine baktığımızda hem rakibimize saygı duyarak işimizi daha ciddi yapmak, hem de Eskişehirspor’a yakışır yerlerde olmak istiyoruz” dedi.

“Kalan iki maçı en şekilde bitirmek zorundayız”

Maçı izleyenlere seyir zevki verdiklerini aktaran İldiz, “Sizler de biliyorsunuz bu maç öncesi haftanın maçları oynanmıştı. Eskişehirspor tehlike bölgesinin hemen üstündeydi. Bu müsabakadan aldığımız galibiyetle ciddi bir atılım kaydettik diye düşünüyorum. Ama son 2 tane daha maçımız var. Onlar da çok önemli. Açıkçası devreye daha umutlu girmek istiyoruz. Böyle açık farklı skorlar zaman zaman maçlarda olabiliyor. İşlerini ciddiye aldıkları için oyuncularımı da kutluyorum. Bu kadar cezaya rağmen, pazartesi olmasına rağmen ve havaya rağmen gelen herkese teşekkür ederim. Kalan iki maçı en şekilde bitirmek zorundayız. Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmek zorundayız. Skor çok önemli değil, bize üç puan gerekiyordu onu aldık. İzleyenlere de Eskişehirspor’un zevk verdiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehirspor, Gaziantepspor`u resmen parçaladı! 7-0 TFF 1. Ligi'nin 15. haftasında Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku