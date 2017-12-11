Uyuşturucu baskınında Chris Bosh’ın annesinin ifadesi alındı!

Dallas’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında aralarında Chris Bosh’ın annesinin de bulunduğu birçok bölge sakininin ifadesi alındı.

Birçok NBA oyuncusu gibi, Chris Bosh da annesine bir ev satın almıştı. Bosh'ın satın aldığ ev ve içinde ikamet eden annesi, cuma günü polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu baskınının hedeoldu.

TMZ Sports'dan edinilen bilgiye göre, Chris Bosh'ın sahibi olduğu eve polis tarafından baskın düzenlenildi. Henüz bir tutuklama gerçekleştirilmedi. Annesi Freida Bosh'ın sadece ifadesi alındı. Polis, uyuşturucu trağinin gerçekleştiğine dair yeterli delilin bulunduğuna yönelik açıklama yaptı.

Her ne kadar evin sahibi olsa da, Chris Bosh'ın olaya dahil edilmeyeceği belirtildi.

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