UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları 15 Şubat 2018, rövanşları ise 22 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

Eleme turunda Galatasaray’ı geçen ve grup aşamasında da bir üst tura yükselmeyi başararak rüya gibi bir sezon yaşayan Östersunds, İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:

Borussia Dortmund – Atalanta

Nice – Lokomotiv Moskova

Kopenhag – Atletico Madrid

Spartak Moskova – Athletic Bilbao

AEK Atina – Dinamo Kiev

Celtic – Zenit

Napoli – RB Leipzig

Kızılyıldız – CSKA Moskova

Lyon – Villareal

Real Sociedad – Salzburg

Partizan – Viktoria Plzen

Steaua Bükreş – Lazio

Ludogorets – Milan

Astana – Sporting Lizbon

Östersunds – Arsenal

Marsilya – Braga

The official result of the Round of 32 #UELdraw!

Most exciting tie? pic.twitter.com/166NCzW7wq

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11 Aralık 2017