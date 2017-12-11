UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları 15 Şubat 2018, rövanşları ise 22 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.
Eleme turunda Galatasaray’ı geçen ve grup aşamasında da bir üst tura yükselmeyi başararak rüya gibi bir sezon yaşayan Östersunds, İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:
Borussia Dortmund – Atalanta
Nice – Lokomotiv Moskova
Kopenhag – Atletico Madrid
Spartak Moskova – Athletic Bilbao
AEK Atina – Dinamo Kiev
Celtic – Zenit
Napoli – RB Leipzig
Kızılyıldız – CSKA Moskova
Lyon – Villareal
Real Sociedad – Salzburg
Partizan – Viktoria Plzen
Steaua Bükreş – Lazio
Ludogorets – Milan
Astana – Sporting Lizbon
Östersunds – Arsenal
Marsilya – Braga
The official result of the Round of 32 #UELdraw!
Most exciting tie? pic.twitter.com/166NCzW7wq
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11 Aralık 2017