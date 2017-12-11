Spor yazarları Kayserispor Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Ünlü spor yazarları 1-1 biten Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı. İşte o yorumlardan satır başları…

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL(GÜNTEKİN ONAY)

Sahada hiçbir şey yapmayan bazı oyuncular varken teknik direktör Şenol Güneş, 10 kişi Kayserispor karşısında değişikliklerde neden bu kadar geç kaldı, anlam vermek mümkün değil.

CENK SON DERECE YETERSİZ

Quaresma ligde hiçbir deplasmanda iyi futbol oynamadı, dün de kayıplardaydı. Cenk Tosun yine stoperlerin kucağında hareketsiz bir günündeydi. Böyle oynadığı zaman, hareketsiz kaldığı zaman, performansı son derece yetersiz. Mutlaka stoperlerin kucağından kurtulacak koşuları yapması ve daha hareketli olması şart.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş ikinci yarının tamamını 11'e 10 oynadı ama rakibin bir kişi eksik olduğunu hissettiremedi. Açıkçası bu kadar önemli bir maçta F.Bahçe ve G.Saray kazanmışken 11'e 11 maç beraberlikle sonuçlansa bu normal karşılanabilirdi. Ama 10 kişi kalmış bir rakip karşısında Beşiktaş'ın almış olduğu sonuç ve oynadığı futbol, çok büyük bir hayal kırıklığı.

TESADÜF DEĞİLMİŞ(METİN TEKİN)

Beşiktaş yine bir Şampiyonlar Ligi dönüşü zorlandığı bir maç oynadı. Aslında farklı kadrolardı. Kayserispor maçına dinlenmiş ve tüm konsantrasyonunu Kayseri’ye veren bir kadro çıkmıştı. Ama şunu bir kez daha gördük ki Kayserispor’un topladığı puanlar ve ligin üst sırasında olması tesadüf değilmiş.

BİTTİ DİYE DÜŞÜNDÜ

Beşiktaş’a karşı planı olan ve 10 kişi kalmasına rağmen bunu uygulayabilen inanmış bir Kayseri vardı sahada. Daha güçlü olan Beşiktaş’tı ama bir oyun planı olan Kayserispor’du. Tabii ki maçın seyrinin Kayseri, 49. dakikada 10 kişi kalınca değiştiği bir gerçek. Beşiktaş artı biri yakalayınca maç bitti diye düşündü.

DERBİYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Bazen oyun olarak yenemeyebilirsiniz ama Beşiktaş’ın sahip olduğu kalitede, zaman zaman oyuncuların kişisel becerileri devreye girmeli. Bugüne kadar zaman zaman bunu yaşadılar. Geçen hafta Galatasaray maçındaki müthiş performans sonrası Kayseri’de o oyuna ve gücüne gölge düşürdü.

HER TAKIMA VEREBİLİYORLAR MI?

Umut’un itirazına rağmen penaltı net bir karardı. Evet Umut görmeden vurdu, böyle bir düşüncesi yoktu ama Cenk’in öncesinde yaptığı bir hareket vardı ve bu hareket penaltıydı. Kırmızı karta gelince; birici sarı zaten itirazdandı, ikinci sarı da haklıydı. Ama asıl soru; bunu her takıma kolay verebiliyorlar mı işte bu.

HAMLELER YANLIŞTI (ÖMER ÜRÜNDÜL)

Şenol Güneş’in golü bulmak için yaptığı hamleleri yanlıştı. Tolgay çıkmamalıydı. Oğuzhan-Negredo değişikliği yapılmalıydı. İkinci değişiklik de Quaresma-Lens olmalıydı. Dün gece sahada son derece kötü bir Quaresma vardı. Kayseri’yi performanslarından dolayı kutlamak lazım.

BEŞİKTAŞ’IN SIKINTISI…

Beşiktaş çok önemli iki puan kaybetti. En büyük sıkıntısı, iyi yerleşimli alan savunmalarına karşı pozisyon sıkıntısı çekmeleri. Akhisar ve Malatya maçlarında bunu yaşadılar. Derbide de attıkları gole kadar bunu yaşadılar. Son örneği de dün gece Kayseri’deydi…

FORM KAYBEDİYOR (ATİLLA GÖKÇE)

Cenk Tosun giderek form kaybediyor. Girdiği pozisyonlarda ya zamanlama hataları yapıyor, ya da rakip savunmaların markajıyla topu teslim edip geri dönüyor. Evet, dün bir penaltı kazandırdı takımına. Oysa o penaltı yanlış bir hükme dayanıyordu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topla oynayan Umut'un arkasından gelen Cenk'i bilmeden hem topa hem rakibinin ayağına vurması için penaltı düdüğünü öttürdü. Oysa bu bir penaltı değil, Cenk'in aleyhine faul olmalıydı.

ORTA ALAN ETKİSİZ

Oğuzhan, Atiba, Tolgay'lı orta alan kurgusu, üç adamın da kendi normallerinin altında kalması yüzünden etkili olamadı. Öte yandan Oğuzhan'ın maçın hemen başında yüzde yüz gol fırsatında topu auta göndermesi de oyundan düşmesine neden oldu.

HİÇ ETKİLENMEDİLER

Beşiktaş'ı tutuk futbola zorlayan asıl neden, Kayserispor'un sahanın her yerinde anormal baskılı oyunuydu. Lopes'in kırmızı kart görmesinden hemen hemen hiç etkilenmediler. Umut'un attığı golde Kucher'in asisti alkışlıktı.

KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ (BİLAL MEŞE)

Galatasaray derbisinde farklı galibiyetle iç hatlara dönüş yapan Beşiktaş'ı bu kulvarda tanımakta zorlanıyoruz artık! İki kulvarda farklı bir performans ortaya koyan Kartal'ın ligimizde çektiği sıkıntılıların temelinde konsantrasyon eksikliği yatıyor bizce. Devler Ligi'nde yakaladığını gole çeviren Beşiktaş, aynı başarıyı maalesef ligimizde gösteremiyor

SORUN İÇERİDE ARANMALI

49'da 10 kişi kalan rakibin savunmasını aşamıyor ve üç puana kanat çırpamıyorsa, sorunu kendi içinde aramalı! Bırakın kilidi açmayı dişe dokunur bir pozisyon bile üretemediler, yazık!

GÜNEŞ’E KİMSE KIZMASIN

Güneş'e kimse kızmasın, kazanma adına her türlü ofansif dokunuşları yaptı, ancak ne kalanlar, ne de girenler Kayserispor kilidini açabildi! Eee bulduğunuzu atacaksınız arkadaş, atmayı beceremiyorsanız ki öyle, hayıflanmayacaksınız, bir puana da sevineceksiniz!

DERBİDEN ESER YOKTU(OKTAY DERELİOĞLU)

Geçtiğimiz hafta içinde Leipzig’i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkarak Türk futbolunda bir ilki gerçekleştiren Beşiktaş, Kayseri’de çok kritik 2 puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar bu sezon Avrupa dönüşünde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde rakibini ezen Beşiktaş’tan dün Kayseri’de eser yoktu..

MOTİVE OLAMADIĞINI GÖSTERDİ

Siyah-Beyazlılar dün özellikle 3. bölgede üretkenlik ortaya koyamadı. Beraberlik golünü de penaltıdan bulan Beşiktaş, maça yeteri kadar motive olamadığını gösterdi. Kartal’da birçok futbolcu dün gününde değildi. Yıldız isimlerin Şampiyonlar Ligi’nde daha istekli oynamasını anlayabiliyorum ama önümüzdeki sezon da bu arenada olabilmek için ligi zirvede bitirmek şart. .

ÇOK DAHA ZOR GEÇER

Teknik direktör Şenol Güneş bir an önce futbolcuların motivasyon sorununa çözüm bulmalı. Medel ve Lens’in de bu takımda daha çok süre alması gerektiğini düşünüyorum. Kartal ilk yarının son iki haftasındaki iki maçından birinde dahi kayıp yaşarsa ikinci yarı Kartal için çok daha zor geçecektir.