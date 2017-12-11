Son Dakika! | Burak Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Sarıyer’de kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun kaza yerinden ayrılma sebebi de belli oldu.

Tugay SADAY / SÖZCÜ

İstanbul’da Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz, dün akşam saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil ile önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer'de kazaya karıştı. Kullandığı lüks araçla takla attıktan sonra bir cipe çarparak duran Burak Yılmaz kazanın ardından, olay yerinden uzaklaştı.

Emniyette İfade Verdi

Bir süre sessizliğini koruyan Yılmaz önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı ardından dün akşam saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği ortaya çıktı. Burak Yılmaz’ın emniyette verdiği ifadede kaza yaptığını kabul ederek, ”Seyir halindeyken araç hızlanınca, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savrulup takla attıktan sonra bir araca çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm.” dediği öğrenildi.

Ayrıca Yılmaz’ın olay yerinden hemen ayrılması ile ilgili, kazadan sonra karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediği için karakola gitmediğini söylediği belirtildi.

Burak Yılmaz`ın kaçışının `bedeli` en az 1 buçuk milyon! Sarıyer'de lüks Ferrari ile bir araca çarpıp kaçan Burak Yılmaz'dan geriye 1 buçuk milyonluk bir fatura kaldı. Çünkü Burak'ın kaza esnasında alkollü olup olmadığı bilinmediğinden sigorta şirketi bu parayı karşılamayacak. İlgili Haberi Oku