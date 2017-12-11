Son Dakika | Beşiktaş’ın rakibini korkutan olay! Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi…
Şampiyonlar Lgi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman devi Bayern Münih'in yılsız ismi Rafinha trafik kazası geçirdi.
Alman devi Bayern Münih’in Brezilyalı yıldızıRafinha trafik kazası geçirdi. Brezilyalı futbolcu yoğun karın olduğu yolda aracının kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı.
Bundesliga’da oynanan Eintracht Frankfurt maçında Alman ekibi Bayern Münih adına 300. maçına çıkan yıldız futbolcu, maçtan 1 gün sonra talihsiz bir kaza geçirdi.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ve karşı tarafın kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bayern Münih’in taraftar kulübü başkanı Bern Reichenberger Rafinha’yı kaza yerinden alarak tesislere götürdü.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile ilk maçı 20 Şubat 2018’de Allianz Arena’da oynanacak. Rövanş ise 14 Mart’ta Vodafone Park’ta.
Son güncelleme: 19:09 | 11.12.2017