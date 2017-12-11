Son dakika! Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevi bıraktı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevinden ayrıldı. Öztürk, 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilmişti.. (DHA). \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t07 Aralık 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAntalyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda flaş gelişme!\r. \t\t\t\tAntalyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulunun istifa etmemesi üzerine iptal edildi. Antalyaspor Derneği, Antalyaspor Vakfı ile İcra Kurulu, mevcut yönetimin istifa etmediğini, görevinin başında olduğunu bildirdi. Genel kurula gelen üyeler ise iptal haberini duyunca tepki gösterdi. Eski Başkan Gültekin Gencer ise Ali Şafak Öztürk ve yönetimini eleştirdi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .