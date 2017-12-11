Şenol Güneş’e Kayseri’de saldırı iddiası ve yanıt!

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçının devre arasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e saldırı olduğu iddia edildi. Bu iddiaya Beşiktaş ve Kayserispor'dan yanıt geldi.

Beşiktaş’ın Kayserispor maçı sonrası Beyaz Futbol’da Ahmet Çakar ve Sinan Engin, soyunma odasına giden Şenol Güneş’e bir kişinin saldırdığı ve deneyimli teknik adama yumruk attığı öne sürüldü. Takımların soyunma odasına gittiği sırada önce ses bombası patladığı ve daha sonra ise Şenol Güneş’e saldırıldığı ifade edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun saldırının ardından Şenol Güneş ile görüştüğü ve “İyi misiniz?” dediği ancak deneyimli teknik adamın ise “İyiyim ama bu nasıl iş, burada güvenlik görevlisi yok mu?” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili olarak görüntüleri istediği ve gerekli işlemlere başlayacağı belirtildi.

EROL BEDİR: BEŞİKTAŞ İLE KONUŞTUK SORUN YOK DEDİLER

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir, canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Erol Bedir, “Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ufak tefek tribünlerden tahriklerin olduğunu ve bunun her yerde yaşandığını dile getirdi. Ayrıca bizlere de teşekkür ettiler.” dedi.

Erol Bedir’in sözlerinin ardından Ahmet Çakar bir iddia da daha bulundu ve ”Bence Kayseri’de Şenol Güneş’e tokat atıldı, ama Galatasaray maçı seyircisiz oynamasınlar diye sümen altı ediliyor” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: BİZE VURSUNLAR, SORUN DEĞİL

“Devre arasında soyunma odasına giderken üzerinize ses bombası atıldı, ne diyeceksiniz?” sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, “Ülkemiz güzel ülke, boşver o konulara girme. Kayseri güzel bir şehir, ne güzel seyircisi maça geldi. Biz o darbeleri yeni yemedik, eskiden beri yedik.” dedi.

Bu sırada bir muhabirin “İstanbul’da da aynı şeyler olmuyor mu?” sözlerine sinirlenen Şenol Güneş, “Arkadaşım lütfen rahatsızlık verme. Soru soruyor, sen ne karışıyorsun? Ben olanı kapattım, biz vursunlar önemli değil. Benim için sorun değil. Ülkemiz güzel ülke, insanlarımız güzel insanlar. Bize de yapılsa normal karşılamamız lazım. Futbol da böyle, biz buna göre oynayacağız” şeklinde konuştu.