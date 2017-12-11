Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Kura çekimi hakngi kanalda? Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor…

Heyecan dolu gün geldi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün! Kura çekimi kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Gruplardan çok rahat şekilde lider olarak çıkan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci tur kura çekimi sonucunda rakibi belli olacak. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Son 16 maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir sezon geçiren Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden canlı yayınlanacak sorusu taraftlarlarca merak ediliyor. Devler Arenası kura çekiminden önce Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri de merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati, kanalı ve muhtemel rakipler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndan lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş’ın, son 16 turundaki muhtemel 7 rakibi de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri oldu.

A Grubu: Basel (İsviçre)B Grubu: Bayern Münih (Almanya)C Grubu: Chelsea (İngiltere)D Grubu: Juventus (İtalya)E Grubu: Sevilla (İspanya)F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)H Grubu: Real Madrid (İspanya)

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00’te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018’de yapılacak.