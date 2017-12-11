Rıdvan Dilmen: Şenol Hoca en çok Talisca’ya kızmıştır

Rıdvan Dilmen 1-1 biten Kayserispor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, NTV Spor’da yayınlanan ‘Yüzde 100 Futbol’ programında Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi:

İLK YARI SONU:

Önce maçı değerlendireyim. Beklediğimiz gibi bir maç. Kayseri sert bir takım. Gökhan’ın arkasına uzun toplarla çıkıyorlar, oraya önlem alması lazım. 2 tane net gol pozisyonu var Kayseri’nin. Orta sahadaki 3 oyuncu, Quaresma’nın arkasına Gökhan’a desteğe gitmiyor. 3 oyuncu da sola kayıyor.

Şenol Güneş devre arasında Negredo’yu oyuna sokarken kimi çıkartayım diye düşünüyordur. Yaşar Kemal Uğurlu, Alanya’da Quaresma’nın net penaltısını vermemişti. Böyle pozisyonlarda şu konuşulur: ‘Topla beraber adama.’ Umut topa vururken, Cenk’e de vurdu.

Ben hakem olsaydım penaltı verirdim orada. Penaltıyı çakardım orada. Topla karışık faul, dolayısıyla da penaltı pozisyon. Burada penaltı olmasının tek sebebi, topun çok fazla uzaklaşmaması. Bam diye vursa top gider, ama top ölüyor orada. Demek ki önce adama vuruyor.

Öyle bir pozisyon ki, mahalle maçlarında da olur, burada topla beraber adama vurdu. Topa vururken, Cenk’i de götürüyor. Ben penaltı verirdim hakem olsaydım.

MAÇ SONU:

46 dakika boyunca 10 kişi oynayan bir takım karşısında Beşiktaş pozisyona giremedi. İlk yarıda pozisyonları var mesela. Beşiktaş galibiyeti hak etmedi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı dışında ligte istediği performansa ulaşamadı. Avrupa’da farklı tabii. Quaresma’nın bu tarz maçlarda performansı düşük oluyor. Biraz ilk yarıda etkili olmuştu sadece.

Beşiktaş, önündeki iki maçı da kazanırsa geçen seneki 16. haftanın 5 puan gerisinde kalıyor. Yabancı kontenjanı işi de takımları sertleştirdi. Sezon başında goller ön plandaydı, şimdi savunmalar.

Bu sene Beşiktaş ligde istenen performansı Galatasaray maçı dışında gösteremedi. Quaresma, ligde deplasmanlarda hiç yok. Attı kenara kendini… Beşiktaş için 6 beraberlik gerçekten çok.

Şenol Hoca muhtemelen en çok Talisca’ya kızmıştır. Gayretsizdi çünkü… Oğuzhan çok pas hatası yaptı. Quaresma iyi değildi. Atiba kendi alanında kaldı. Şenol hoca, Negredo’yu almakta çok geç kaldı. Kayseri kırmzı kart gördükten sonra Negredo’yu oyuna alıp hemen çift forvete dönmeliydi. Bu ligde 70 puanı geçen bir takım olur. Artık puanlar kolay alınmıyor. Çok zorlu deplasmanlar var.

Birçok takım daha Sivas’a gidecek. Çok zorlu bir deplasman. Negredo’yu bu maçta oynatmadığınız zaman, kazanamazsınız. Negredo ile Cenk arasında bir uçurum yok. Form olarak da, geliyor bu oyuncu.