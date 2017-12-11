Polis futbolculara plastik mermi sıktı

Arjantin 5. Ligi'nde oynanan Armostrong - Sportivo Las Parejas karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrasında akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

Arjantin 5. Ligi maçında Armostrong ile Sportivo Las Parejas karşı karşıya geldi…

Karşılaşmayı Armostrang 2-0’lık skorla kazandı ancak mücadeleye maç sonrası yaşanan olaylar neden oldu.Arjantin 5. Ligi olan Cañadense Ligi’nde oynanan maçta çıkan olaylar futbolda şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçta çıkan olaylar sonucunda polis futbolculara plastik mermi kullandı. Armostrong’un Sportivo Las Parejas’ı 2-0 yendiği maçın ardından çıkan olaylara, polis plastik mermi sıkarak müdahale etti.