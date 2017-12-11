Östersunds’tan Arsenal’a gönderme

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen Östersund, son 32 turunda Arsenal ile eşleşti. İsveç temsilcisi, kuradan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibine ise olay bir gönderme ile cevap verdi.

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