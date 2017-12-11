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Östersunds’tan Arsenal’a gönderme

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen Östersund, son 32 turunda Arsenal ile eşleşti. İsveç temsilcisi, kuradan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibine ise olay bir gönderme ile cevap verdi.
19:3511 Aralık 2017
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Östersunds’tan Arsenal’a gönderme

Bu sezon Avrupa’ya damga vuran takımların başında Östersunds geliyor. Galatasaray’ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken İsveç ekibi, gruplara ise adeta damga vurdu. Athletic Bilbao, Hertha Berlin ve Zorya Luhansk’ın yer aldığı J Grubu’nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 11 puanla 2. sırada bitiren Graham Potter’in takımı, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal ile eşleşti.

Östersund ile Arsenal arasındaki ilk çekişme ise kuranın hemen ardından sosyal medya üzerinden yaşandı.

Arsenal’in kuraya vurgu yaparak, ‘Yakında görüşürüz’ paylaşımına İsveçliler de, “Şubatta Jamtkraft Arena’da görüşürüz. Lütfen Wenger’in seyahetten önce montunu kapattığından emin olun, Östersunds soğuk olacak” diye cevap verdi.

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Etiketler
arsenal Östersunds sosyal medya uefa avrrupa ligi
Son güncelleme: 19:37 | 11.12.2017
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