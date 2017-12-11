Mehmet Demirkol: Tudor’u annesi ve babasından başka kimse sevmiyor

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

Beşiktaş’ın Kayseri maçını, Şampiyonlar Ligi’ndeki kura çekimini ve Galatasaray’ı değerlendiren Mehmet Demirkol, IgorTudor ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

‘QUARESMA SAHADA YOKTU’

Chelsea’de Conte dua ederken fotoğraf koymuşlar, Beşiktaş çıksın istiyorlarmış. Ben Basel’i istiyorum ama Juventus da çıkabilir. Quaresma dün sahada yoktu. Bu kadar kötü olamaz. Maç seçmekten daha fazlasıydı bu.

‘DENİZ VARMIŞ GİBİ OYNADILAR’

Deniz Türüç’ün olmaması Kayserispor’u etkiledi ama Deniz varmış gibi oynayıp golü attılar. Top Umut’un kontol alanında Cenk topu almak için ayağını uzatıyor. Alamayınca Umut topa vuruyor, Cenk’in ayağına geliyor.

‘TÜRKİYE’DE DURAN OYUNU YAPAMIYORSUNUZ’

Millet gördüğüne inanmıyor artık ve görmediği şey hakkında fikri var. Şenol hocanın sözlerinde ipuçları var. ‘Biz böyle durdurmaya yönelik oyunlara alışık değiliz. Maç durarak oynanıyor' gibi sözler kullandı. Beşiktaş teknik ekibi, yönetim, taraftarları, oyunculara bir takım mesajlar veriyorlar. ‘Avrupa'da akan bir oyun var, siz orada çok oynuyorsunuz ama Türkiye'de duran oyun var, o zaman yapamıyorsunuz' diyorlar.

Bu kötü bir mesaj. Çok yanlış değil ama bir mesaj değil. Oyunculara daha maça çıkmadan gereksiz bir mazeret veriyorsun. Daha önce şampiyon olunduğunda Türkiye'de çok akan oyun mu vardı? Bu düşünceden çıkmak lazım” ifadelerini kullandı.

‘TUDOR’U ANNESİ VE BABASI DIŞINDA KİMSE SEVMİYOR’

Ben artık Tudor’u tutuyorum.. Bir insan bu kadar ablukaya alınır mı. İnanılmaz yani. 2-0 iken bile ben Galatasaray’ın kazanacağına inanıyordum.. Tudor’u şu an anne ve babası dışında kimse sevmiyor dünyada ve adam lider. Tek başına kaldı adam yahu.