Mehmet Demirkol: Madem penaltı değildi niye yıktın ortalığı?

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da Süper Lig'de haftanın değerlendirmesini yaptı. Dün gece oynanan Kayserispor Beşiktaş maçında Umut Bulut'un penaltı kararı itirazlarına tepki gösterdi.

Mehmet Demirkol, NTV Spor’da Süper Lig’de haftanın değerlendirmesini yaptı. Kayseri’de Beşiktaş’ın puan kaybettiği maçı da değerlendiren Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı.

”SUMUDICA ÇOK İYİ ANTRENÖR”

Sumudica gerçekten iyi antrenör. Saha dışında yaptıklarını ben de çok beğenmiyorum ama antrenörlüğüne laf söylenmez.

”ŞENOL GÜNEŞ’E NEDEN BÖYLE DENMEZ”

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar iyi gidiyorken Şenol Güneş’e ‘hoca neden böyle bu takım’ diyemiyor insan. Lige dönüşte zorlanmak normaldir ama Kayserispor çok iyi takım.

Şenol Güneş`e Kayseri`de saldırı iddiası ve yanıt! Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçının devre arasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e saldırı olduğu iddia edildi. Bu iddiaya Beşiktaş ve Kayserispor'dan yanıt geldi. İlgili Haberi Oku

”YABANCILARA TAKTİK ANLATMAK DAHA KOLAY”

Kayserispor’u tebrik etmek lazım. Çok iyi yabancılar geldi, güzel goller oluyor diyoruz ama taktik olarak da artış var. Yabancı oyunculara taktik anlatmak daha kolay oluyor.

”OĞUZHAN, ATIBA, TOLGAY…”

Oğuzhan, Atiba, Tolgay üçlüsünde 2 çift yönlü futbolcu ile oynamış oluyorsun. Talisca ile farkı bu. Talisca olduğu zaman bir hücumcu, bir defansif, bir çift yönlü oyuncu oluyor. Aykut Kocaman’ın ‘suni’ açıklaması bir akıl oyunu ve tuttu. Tebrik etmek lazım. Aykut hoca böyle akıl oyunları yapar, bu becerisi vardır.

”POZİSYON PENALTIYSA NİYE YIKTIN ORTALIĞI?”

Umut Bulut, penaltıydı pozisyon diyor. Madem penaltıydı niye o kadar itiraz ettin? Arkadaşlarını sakinleştirseydin? 34 yaşındasın sakin olman gerekmez mi? Penaltı değilse niye ortalığı yıktın? Cenk önce topa vuruyorsa, pozisyon penaltıdır. Cenk vurmadan Umut vuruyorsa penaltı değildir. Bence ikincisi oldu pozisyonda. Ama çok hızlı oldu. Hakemi aldatabilir. Cenk’in yaptığı bir aldatma değil.

Umut Bulut`tan penaltı yorumu Kayserispor'un Beşiktaş ile sahasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun'a yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet veren Umut Bulut, pozisyonu yorumladı. İlgili Haberi Oku

Gomis’in pozisyonu için de kırmızı kart diyen var, değil diyen var. Nereden biliyorsunuz? Onu gösteren bir kamera yok ortada. Görüntü olmadan nasıl bu kadar emin oluyorsunuz kararınızdan? Lopes’e gösterilen kırmızı kart için yorum yapılmaz. İki sarı kartı da çok gereksiz gördü ve atıldı. Talisca, ben halledeyim dedi ve Beşiktaş pozisyona bile giremedi.

”G.SARAY İÇİN KADER AĞLARINI KÖTÜ ÖRDÜ”

Galatasaray için kader, ağlarını çok kötü ördü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı garantilememiş olsaydı Galatasaray maçın aynı motivasyonla çıkmazdı. Bir önceki hafta da Malatyaspor’u yenememişlerdi.

‘SAVUNMANIN HAREKET EDECEK HALİ YOKTU”

Galatasaray savunmasının hareket etme hali yoktu. Sağa sola dönüyorlardı. Kayserispor defansında bu yoktu. Çok sakin kaldılar. Şenol Güneş, hücum tercihini Talisca’dan yana yaptı. Onu aldığında zaten forveti çiftlemiş oldu. Quaresma’yı çıkartıp son dakikalarda Orkan ile oynanamaz mıydı deniliyor. Quaresma bugün Quaresma ise bunda etkisi olan kişilerden birisi Şenol Güneş’tir. Quaresma, ilk defa ülkesi dışında bir star oldu.

Tudor’u bu kadar eleştirmek akıl almaz bir şey. Adamın hikayesi çok ilginç. Ben bu hikayeyi izlemek istiyorum. Eleştirilerin tek sebebi Fatih Terim’dir.

”TERİM, SEVILLA’DA OLSAYDI…”

Fatih Terim bugün Sevilla’yı çalıştırıyor olsaydı, taraftarlar bugün Bay Riekerink diyeceksiniz gibi diyip Tudor’u savunacaklardı. Fatih Terim boşta diye Tudor eleştiriliyor. Tudor’un bu kadar yerlerde süründürlmesi çok enteresan. Okan Buruk’un Tudor açıklamaları yanlış. UEFA Kupası resminin altında fotoğrafı var. Yakışmıyor bu sözler.

Sen Tudor’u savunuyorsun çünkü Galatasaray’ın başarısız olmasını istiyorsun diyorlar bana. Adam lider. İçeride kötü oynadığı maç yok. Dün gördüğüm Ndiaye, gördüğüm en iyi Ndiaye’ydi. Mariano sakatlanmış, hücum hattının çok önemli bir parçası. Mariano, sağ kanatta hücumun ta kendisi.

”BU BİR AŞK OLACAKSA, BÖYLE OLACAK”

Bu olumsuzluklarına rağmen, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray’ın yeneceğinden emindim. Sadece ben değil, herkes aynı şeyi düşünüyordu. Tudor ile akıl karışıklığını anlıyorum. Bu bir aşk olacaksa, böyle bir aşk olacak. Fırtınalı bir ilişki olacak.

”BEN TUDOR’U TUTUYORUM”

Gomis sahada olsa çok daha farklı bir galibiyet olurdu. Beşiktaş maçından sonra yapılan eleştirileri anlıyorum ama tüm bir filmi seyrettikten sonra ben Tudor’u tutuyorum.

Fatih Terim lobisi diye bir şey var. Bunun olmaması da mümkün değil. 21 yıldır Galatasaray’ın başında başka birisi varken bile Terim’in adı konuşuluyor. Tudor da bu işlerle nasıl başa çıkabileceğini bilmiyor. Bilemez zaten. İlk defa büyük bir takımda teknik direktörlük yapıyor.

Galatasaray bu sezon şampiyon olsun, yine Fatih Terim sesleri konuşulur. Tudor’a rağmen şampiyonluk denir, kutlanır.

”TUDOR’UN ELEŞTİRİLMESİ ANLAŞILAMAZ”

Geçen hafta oyun olarak 10 yemiş takım, Akhisar’a da karşı ilk yarıda iki tane yemiş. İkinci yarıda 4-2 kazanıyor maçı. Buna rağmen Tudor eleştiriliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil.

‘DIRAR’IN ATTIĞI DEPARLAR…”

Nabil Dirar’ın geriye attığı deparları gören kişiler, bu adam farklı mı diye sorarlar. Le Guen, Fenerbahçe’den çekinmiş biraz. Çok iyi bir teknik direktör. Le Guen ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama onun kafasında Bursaspor’un yerini biraz oynatmak lazım. Bu kadar da değil.

”TÜRKİYE’DE BU ADAMI YERLER DEMİŞTİM”

Le Guen, Lyon’da çalışırken Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Lyon’daki basın toplantısında söylediklerini duyduktan sonra Türkiye’de bu adamı yerler diye düşünmüştüm. Le Guen’in biraz Türkiye’yi anlaması lazım. Fenerbahçe ezip geçen bir takım değil. Fenerbahçe’ye karşı oyun kurabilirsin. Le Guen’in hata yaptığını düşünüyorum.

Valbuena, her şeyi ben yapıyorum kafasından acaba bu takımda oynayabilir miyim kafasına dönmüş.

”KOCAMAN’IN MAÇLARA GELMESİNE GEREK KALMAZ”

Aykut Kocaman, eğer Valbuena ve Giuliano’yu birlikte oynatmayı başarırsa maçlara gelmesine bile gerek kalmaz. Çok aşırı rahatlar. Şu an için onu yapamıyor.

”FENERBAHÇE TESTİ GEÇTİ”

Fenerbahçe çok önemli bir testi geçti. Bu iki maçta kırılabilirdi. Bu virajı geçti. Fenerbahçe’nin mutlaka defans beklerini oyuna sokması gerekiyor. Üretken olmaları lazım. Ben Şener’in öyle olduğunu düşünüyorum ama Şener öyle olmadığını düşünüyor sanırım.