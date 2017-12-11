Manchester derbisinde ortalık karıştı Arteta kanlar içinde kaldı!

Manchester United'ın konuğu Manchester City'ye 2-1 mağlup olduğu dev maçın ardından soyunma odasına giden koridorlarda arbede yaşandığı iddia edildi. Mourinho'nun City soyunma odasına girmesiyle başladığı iddia edilen kargaşada Pep Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta'nın kaşının açıldığı ifade edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Manchester City’nin Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Manchester City soyunma odasında bir kargaşa yaşandığı ve burada City yardımcı antrenörü Mikel Arteta’nın yüzüne darbe alarak kanlar içinde kaldığı iddia edildi. Goal muhabiri Sam Lee’nin edindiği bilgiye göre Arteta’nın kaşı açıldı. Ada basınındaki iddialara göre olayları başlatan ise konuk ekibin soyunma odasına giren Jose Mourinho.

Premier Lig’de 16 hafta geride kalırken lider Manchester City topladığı 46 puanla en yakın rakibi Manchester United’a 11 puan fark atmış durumda. Dün akşam Old Trafford’da kazanarak da rakibine gözdağı veren Manchester’ın mavi tarafı maçtan sonra olayların merkezinde yer aldı.

MANCHESTER IS BLUE! #derbywinners #inSané #LS19 #MUNMCI @mancity @premierleague A post shared by Leroy Sané (@leroysane19) on Dec 10, 2017 at 10:47am PST

İngiliz basınında yer alan haberlere göre soyunma odası tünelinde yaklaşık 20 kişinin karıştığı bir kargaşa yaşandı. Burada city yardımcı antrenörü Mikel Arteta’nın yüzüne bir darbe aldığı ve kanlar içinde kaldığı aktarıldı. Ayrıca The Sun’da ve Goal’de yer alan iddialara göre büyük bir sevinç yaşayan City’nin soyunma odasına giren ve sessiz olmalarını söyleyen Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun bu tepkisi olayları başlattı. İddiaya göre kargaşa esnasında Mourinho’nun başına su şişesi ve süt isabet etti.

Özellikle United Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun City kalecisi Ederson’un abartılı sevincini ve maç içinde çok fazla süreye oynamasını protesto ettiği belirtildi. Bunun üzerine Cityli oyuncular takım arkadaşlarına destek olurken Mourinho’nın da “Biraz saygı gösterin, biraz saygı gösterin” dediği kaydedildi.

İngiltere Premier League | Manchester United Manchester City: 1-2 Premier League'in 16. haftasında Manchester United, Manchester City'yi ağırladı. Sonucu merakla beklenen maçı konuk ekip 2-1 kazanarak şampiyonluk yarışını büyük ölçüde bitirdi. Lider City ile ikinci United arasındaki fark 11'e çıktı. Guardiola'nın öğrencileri Arsenal'ın 14 maçlık üst üste galibiyet rekoruna ortak oldu. İlgili Haberi Oku