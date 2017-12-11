Manchester derbisinde ortalık karıştı Arteta kanlar içinde kaldı!
SKOR DIŞ HABERLER / Manchester City’nin Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Manchester City soyunma odasında bir kargaşa yaşandığı ve burada City yardımcı antrenörü Mikel Arteta’nın yüzüne darbe alarak kanlar içinde kaldığı iddia edildi. Goal muhabiri Sam Lee’nin edindiği bilgiye göre Arteta’nın kaşı açıldı. Ada basınındaki iddialara göre olayları başlatan ise konuk ekibin soyunma odasına giren Jose Mourinho.
Premier Lig’de 16 hafta geride kalırken lider Manchester City topladığı 46 puanla en yakın rakibi Manchester United’a 11 puan fark atmış durumda. Dün akşam Old Trafford’da kazanarak da rakibine gözdağı veren Manchester’ın mavi tarafı maçtan sonra olayların merkezinde yer aldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre soyunma odası tünelinde yaklaşık 20 kişinin karıştığı bir kargaşa yaşandı. Burada city yardımcı antrenörü Mikel Arteta’nın yüzüne bir darbe aldığı ve kanlar içinde kaldığı aktarıldı. Ayrıca The Sun’da ve Goal’de yer alan iddialara göre büyük bir sevinç yaşayan City’nin soyunma odasına giren ve sessiz olmalarını söyleyen Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun bu tepkisi olayları başlattı. İddiaya göre kargaşa esnasında Mourinho’nun başına su şişesi ve süt isabet etti.
Özellikle United Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun City kalecisi Ederson’un abartılı sevincini ve maç içinde çok fazla süreye oynamasını protesto ettiği belirtildi. Bunun üzerine Cityli oyuncular takım arkadaşlarına destek olurken Mourinho’nın da “Biraz saygı gösterin, biraz saygı gösterin” dediği kaydedildi.