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Leonardo’dan ‘istifa’ açıklaması

Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
23:4811 Aralık 2017
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Leonardo’dan ‘istifa’ açıklaması

Medyada kendisine ait çıkan sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Leonardo, şunları söyledi:

“Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden bu yana Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor’dan ayrıldım çünkü başkan (Ali Şafak Öztürk) ayrılıyordu.”

11 Aralık 2017 Son dakika! Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevi bıraktı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevinden ayrıldı. Öztürk görevini bırakmasının ardından taraftarlara seslendiği bir yazılı açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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