Leonardo’dan ‘istifa’ açıklaması
Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
Medyada kendisine ait çıkan sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Leonardo, şunları söyledi:
“Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden bu yana Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor’dan ayrıldım çünkü başkan (Ali Şafak Öztürk) ayrılıyordu.”
Hassaslık: Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden beri Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor’tan ayrıldım, çünkü bugün yaptığı gibi başkan ayrılıyordu.@SamNasri19 @WillVainqueur @AliScored @Antalyaspor #JeremyMenez pic.twitter.com/ezlMhrmBKQ
— Leonardo (@leo_de_araujo) 11 Aralık 2017