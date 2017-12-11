Leonardo’dan ‘istifa’ açıklaması

Antalyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Leonardo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Medyada kendisine ait çıkan sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Leonardo, şunları söyledi:

“Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. İstifa ettiğimden bu yana Türk medyasıyla konuşmadım. Antalyaspor’dan ayrıldım çünkü başkan (Ali Şafak Öztürk) ayrılıyordu.”

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