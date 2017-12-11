Jorquera Şili’de ameliyat olacak

Bursaspor’da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera’da bel fıtığı tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı. Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Jires Kembo’nun ise ligin ilk devresinde oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi.

0