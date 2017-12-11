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Jorquera Şili’de ameliyat olacak

Bursaspor’da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera’da bel fıtığı tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı. Sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Jires Kembo’nun ise ligin ilk devresinde oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi.
19:4211 Aralık 2017
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Jorquera Şili’de ameliyat olacak

Bursaspor'da Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cristobal Jorquera ve Jires Kembo'nun MR'ı Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekildi.

Yapılan kontroller ve çekilen MR sonucuna göre Cristobal Jorquera'da bel fıtığı tespit edildi.

Jorquera’nın Şili'de yapılacak ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından Bursa'ya dönerek tekrar kontrolleri yapılacağı bildirildi.

Jires Kembo'nun ise sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilirken, ligin ilk devresinde oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği açıklandı.

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Etiketler
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