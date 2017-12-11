İngiltere Premier League | Manchester United Manchester City: 1-2

Premier League'in 16. haftasında Manchester United, Manchester City'yi ağırladı. Sonucu merakla beklenen maçı konuk ekip 2-1 kazanarak şampiyonluk yarışını büyük ölçüde bitirdi. Lider City ile ikinci United arasındaki fark 11'e çıktı. Guardiola'nın öğrencileri Arsenal'ın 14 maçlık üst üste galibiyet rekoruna ortak oldu.

Premier League’de 16. haftanın kapanış maçında Manchester derbisinde Manchester United, Manchester City’yi konuk etti. Bu sezon lige damga vuran City, rakibini üstün oyun ve 2-1’lik skorla mağlup ederek aradaki puan farkını 11’e çıkardı. Pep Guardiola’nın öğrencileri yenilmezlik serilerini sürdürürken City’nin golleri 43’te David Silva ve 54’te Nicolas Otamendi’den geldi. Ev sahibi United’ın tek golünü ise 45’te Rashford kaydetti.

Guardiola’nın öğrencileri Arsenal’ın 14 maçlık üst üste galibiyet rekoruna ortak oldu. Aynı sezon içinde üst üste maç kazanma rekorunu ise Preston (1891-92), Arsenal (2001-02) ve Chelsea’den (2016-2017) alan City, aynı zamanda Manchester United’ın iç sahada 40 maçlık yenilmezlik serisine de nokta koydu. City’yi takip eden Jose Mourinho’nun öğrencileri 35 puanla ikinci sırada kalırken maçın ardından açıklamalarda bulunan Guardiola, “Bu tarz oyunun İspanya’nın dışında İngiltere’de de oynanabileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı ve oyun ve skordan memnun olduğunu söyledi.

Mourinho, “Hakem kararları her zaman onların lehine oluyor” ifadeleriyle rakiplerinin “şanslı” olduğunu dile getirirken Guardiola’nın bu sözlere cevabı şöyle oldu: “Geçen sezon burada kazandık ve hakemi suçladılar. Bugün yine hakem hatalı oldu. Biz top oynamak isteyen bir takımız. Yüzde 75 topla oynayarak kanıtlıyoruz. Kazanmak için buraya geldik ve kazandık.” Penaltı noktasını bulamadılar hakem 11 adım saydı! Almanya Bundesliga'da oynanan Köln-Freiburg maçında hakem penaltı noktasını bulamadı. İlgili Haberi Oku