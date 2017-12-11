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Hasan Ali Kaldırım’a sürpriz doğum günü

Fenerbahçe'de antrenman öncesi Hasan Ali Kaldırım´ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
19:1011 Aralık 2017
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Hasan Ali Kaldırım’a sürpriz doğum günü

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de, antrenman öncesi soyunma odasında doğum günü kutlaması organize edildi.

Hasan Ali Kaldırım´ın doğum gününü unutmayan teknik heyet ve takım arkadaşları Hasan Ali Kaldırım için doğum günü pastası hazırlattı.

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Etiketler
doğum günü Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım kutlama
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