Hasan Ali Kaldırım’a sürpriz doğum günü
Fenerbahçe'de antrenman öncesi Hasan Ali Kaldırım´ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de, antrenman öncesi soyunma odasında doğum günü kutlaması organize edildi.
Hasan Ali Kaldırım´ın doğum gününü unutmayan teknik heyet ve takım arkadaşları Hasan Ali Kaldırım için doğum günü pastası hazırlattı.
10 Aralık 2017 Fenerbahçe çocuklarla sahaya çıktı Fenerbahçe Doğuş oyuncuları Yeşil Giresun maçı öncesinde sahaya ısınmaya Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleriyle çıktı. İlgili Haberi Oku