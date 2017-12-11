Eskişehirspor, Gaziantepspor’u resmen parçaladı! 7-0

TFF 1. Ligi'nin 15. haftasında Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti.

Eskişehirspor, TFF 1. Ligi’nin 15. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda konuk ettiği Gaziantepspor’u tam 7-0 mağlup etti.

Yücel İldiz yönetiminde son haftalarda form yakalayan ve küme düşme hattından kurtulan Eskişehirspor’a farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Erkan Zengin, 28, 43, 74. dakikalarda Chico Ofoedu, 69 ve 76. dakikalarda Fıratcan Üzüm ve 79’da Hasan Hüseyin Acar kaydetti.

Eskişehirspor, bu flaş sonucun ardından puanını 18’e yükseltti ve 12. sıraya çıktı. Tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Gaziantepspor ise 3 puan ile son sırada kaldı.

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