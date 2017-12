FLAŞ! Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti. Tüm türkiye’nin nefesini tutup heyecanla beklediği kurada temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih oldu! Devler Ligi’nde Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş, eşleşmenin rövanş maçını Vodafone Park’ta oynayacak.

BAYERN MÜNİH’İ TANIYALIM

Bayern Münih, B Grubu’nda Paris Saint-Germain’in ardından 15 puanla averaj farkıyla grubu ikinci sırada bitirmişti. Grubun ikinci maçında PSG deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bavyera ekibi, eski çalıştırıcısı Jupp Heynckes’i göreve getirmişti. Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern son olarak 2012-2013 sezonunda Heynckes yönetiminde 1 numaralı kupayı müzesine götürmüştü.

DEĞERİ 600 MİLYON EURO

Kadrosunda Lewandowski, Robben, James Rodriguez ve Frank Ribery gibi süper yıldızları barındıran Bavyera ekibinin kadro değeri 600 milyon euro olarak gösteriliyor. Dev ekipte aynı zamanda Almanya Milli Takım’ın yıldız isimleri Manuel Neuer, Thomas Müller, Jerome Boateng de yer alıyor.

İşte diğer eşleşmeler:

