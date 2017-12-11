CANLI | Atiker Konyaspor Kardemir Karabükspor

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Atiker Konysapor ile Kardemir Karabükspor 3 puan mücadelesi verecek.Karşlaşmanın detayları ve maçın canlı anlatımı skor'da...

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve Süper Lig’de kötü sonuçlar alan Atiker Konyaspor 15. haftanın kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. 4 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor Karabükspor’u yenerek galibiyet alma peşinde.Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan ve 6 haftadır kazanamayan Karabük’te şeytanın bacanını kırmak istiyor.

Saat 20:00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı skor’da.

MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER…

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Ali Turan, Selim Ay, Skubic, Ali Çamdalı, Moke, Musa Araz, Vedat, Mehdi, Evouna

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Barış, Papp, Ibanez, Torje, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Yatabare

Avrupa macerası noktalanan Atiker Konyaspor, taraftarı önünde kazanıp kendini affettirmek istiyor. Karabükspor da haftalardır yönetimsel anlamda oldukça sıkıntılı. Ev sahibinde tek eksik Traore. Karabük'te de Dany yok.