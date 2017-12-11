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CANLI | Atiker Konyaspor Kardemir Karabükspor

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Atiker Konysapor ile Kardemir Karabükspor 3 puan mücadelesi verecek.Karşlaşmanın detayları ve maçın canlı anlatımı skor'da...
17:1511 Aralık 2017
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CANLI | Atiker Konyaspor Kardemir Karabükspor

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve Süper Lig’de kötü sonuçlar alan Atiker Konyaspor 15. haftanın kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. 4 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor Karabükspor’u yenerek galibiyet alma peşinde.Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan ve 6 haftadır kazanamayan Karabük’te şeytanın bacanını kırmak istiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIKonyaspor – Kardemir Karabükspor

Saat 20:00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı skor’da.

MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER…

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ömer Ali, Ali Turan, Selim Ay, Skubic, Ali Çamdalı, Moke, Musa Araz, Vedat, Mehdi, Evouna

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Barış, Papp, Ibanez, Torje, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Yatabare

Avrupa macerası noktalanan Atiker Konyaspor, taraftarı önünde kazanıp kendini affettirmek istiyor. Karabükspor da haftalardır yönetimsel anlamda oldukça sıkıntılı. Ev sahibinde tek eksik Traore. Karabük'te de Dany yok.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Etiketler
atiker konyaspor canlı anlatım Kardemir Karabükspor spor toto üsper ligi
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