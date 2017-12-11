Burak Yılmaz’ın kaçışının ‘bedeli’ en az 1 buçuk milyon!
Deniz AYAS – Tugay SADAY / SÖZCÜ ÖZEL
İstanbul Sarıyer’de; Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı…
Burak’ın kaza sonrası ‘neden kaçtığı’ gizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkü Burak Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor.
Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, olaydan dakikalar sonra olay yerine gelen futbolcu arkadaşları Olcan Adın ve Selçuk İnan tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
POLİS KİMSEYİ BULAMADI!
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı. Aracın daha sonra Trabzonspor’un golcüsü milli oyuncu Burak Yılmaz tarafından kullandığı ortaya çıktı.
TERİM’İN DAMADI DETAYI
34 ET 0056 plakalı Ferari California modeli aracın, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu da belirlendi. Ancak Bahçekapılı yaptığı açıklamada ise aracın kendi üzerine değil sahibi olduğu galerinin üzerine kayıtlı olduğunu savundu.
206 LİRA CEZA KESİLECEK
Olay sonrası kaza mahalini terk eden Burak Yılmaz’a, 206 TL ceza kesilecek. Ancak, Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı belirlenemeyeceği için sigorta şirketi hasarı karşılamayacak.
1 BUÇUK MİLYONLUK FATURA
Bu da Yılmaz için kabarık bir fatura anlamına geliyor, Şöyle ki Yılmaz’ın henüz model yılı öğrenilemeyen aracı tahmini olarak 1 milyon 125 bin lira (250 bin Euro) değerinde.
Çarptığı aracın da yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu ve araçta en az 300 bin liralık masraf olduğu ortaya çıktı. Bu da toplamda 1 milyon 425 bin lira gibi bir masrafı ortaya çıkarıyor.
Öte yandan kazaya karışan Ferrari Yeniköy'de bulunan bir otoparka çekildi. Aracı ‘kimin’ polisten alacağı merak konusu oldu.