Burak Yılmaz’ın kaçışının ‘bedeli’ en az 1 buçuk milyon!

Sarıyer'de lüks Ferrari ile bir araca çarpıp kaçan Burak Yılmaz'dan geriye 1 buçuk milyonluk bir fatura kaldı. Çünkü Burak'ın kaza esnasında alkollü olup olmadığı bilinmediğinden sigorta şirketi bu parayı karşılamayacak.

Deniz AYAS – Tugay SADAY / SÖZCÜ ÖZEL

İstanbul Sarıyer’de; Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı…

Burak’ın kaza sonrası ‘neden kaçtığı’ gizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkü Burak Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor.

Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Burak Yılmaz`ın aracı Sarıyer`de takla attı! Araç Fatih Terim`in damadı Volkan Bahçekapılı`ya ait çıktı İstanbul Sarıyer'de lüks bir araç takla atarken görgü tanıkları kazayı yapan kişinin Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia etti. Olcan Adın ve Selçuk İnan'ın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı aldıkları öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, olaydan dakikalar sonra olay yerine gelen futbolcu arkadaşları Olcan Adın ve Selçuk İnan tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

POLİS KİMSEYİ BULAMADI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı. Aracın daha sonra Trabzonspor’un golcüsü milli oyuncu Burak Yılmaz tarafından kullandığı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz trafik kazası sonrası sessizliğini bozdu Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrasında bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

TERİM’İN DAMADI DETAYI

34 ET 0056 plakalı Ferari California modeli aracın, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu da belirlendi. Ancak Bahçekapılı yaptığı açıklamada ise aracın kendi üzerine değil sahibi olduğu galerinin üzerine kayıtlı olduğunu savundu.

206 LİRA CEZA KESİLECEK

Olay sonrası kaza mahalini terk eden Burak Yılmaz’a, 206 TL ceza kesilecek. Ancak, Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı belirlenemeyeceği için sigorta şirketi hasarı karşılamayacak.

1 BUÇUK MİLYONLUK FATURA

Bu da Yılmaz için kabarık bir fatura anlamına geliyor, Şöyle ki Yılmaz’ın henüz model yılı öğrenilemeyen aracı tahmini olarak 1 milyon 125 bin lira (250 bin Euro) değerinde.

Çarptığı aracın da yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu ve araçta en az 300 bin liralık masraf olduğu ortaya çıktı. Bu da toplamda 1 milyon 425 bin lira gibi bir masrafı ortaya çıkarıyor.

Öte yandan kazaya karışan Ferrari Yeniköy'de bulunan bir otoparka çekildi. Aracı ‘kimin’ polisten alacağı merak konusu oldu.