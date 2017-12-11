Burak Yılmaz çalışmalara başladı
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul'da geçirdiği kazanın ardından Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.
Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından izinli olarak İstanbul’da kalan Burak Yılmaz, kullandığı lüks araçla taklalar atarak park halindeki cipe çarpmıştı.
Kazanın ardından Trabzon’a dönen yıldız oyuncu çalışmalara başladı.
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