Beşiktaş’tan Bayern Münih kurası için ilk yorumlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Nyon’da kura çekimine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih eşleşmesi hakkında açıklamalar yaptı.

Orman, TRT Spor’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Hepsi zor takımlar. Kim iyi kim kötü açıkçası bilmiyorum. Brugge çıkmıştı, elendik. Almanya’nın ikincisi Leipzig’i hem orada hem burada yendik. Bu bir öz güven. Çantada keklik bir kulüp değiliz. Zevkli, rekabete açık bir maç olacak. 2-2.5 ay zamanımız var. Mental olarak iyi hazırlanacağız. Ben umutluyum. Deplasmandaki maçta olay çıkmaması en önemli temennim.”

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‘BELKİ BAYERN MÜNİH DE ÜZÜLMÜŞTÜR’

Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayern Münih ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise ‘Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta hepsi çok büyük takımlar ama Beşiktaş da büyük takım. Elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da kimse için kolay takım değil. Bayern Münih dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bizim için keyfili olacak. Gelen ağam giden paşam. Ben ümitliyim. Çünkü Beşiktaş çok farklı bir futbol oynuyor. Futbolcularımıza hocamıza güveniyorum. Ben çok rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle büyük takımla oynamak da yönetici olarak benim için gurur kaynağı. Bilmiyorum belki Bayern Münih de üzülmüştür Beşiktaş’la eşleştiği için. Bahtımız Almanya ile açıldı, Leipzig vardı” dedi.

DEPLASMANA TARAFTAR GÖTÜRMEME KARARI

Avrupa kupalarında deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı hatırlatılması üzerine çebi, ‘Başkan ve yönetmin kurulunun alacağı bir karar ama benim şahsi fikrim. Riskli bir durum. Bu riske göze almaktan çekiniyoruz. Seyircimiz iyi niyetli olsa da bir provakosyonla Beşiktaş’ın ceza almasına neden olabilirler” şeklinde konuştu.