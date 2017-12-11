Beşiktaş’ın zorlu fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ı ligin ikinci devresinde zorlu bir fikstür bekliyor. 20 Şubat'ta Almanya'da Münih ile karşılaşacak olan Kartal, bu maçından ardından 5 gün sonra ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Beşiktaş, bu aşamada Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Devler Ligi’nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından Süper Lig’deki karşılaşmalarda zorluk çeken ve önemli puan kayıpları yaşayan Kara Kartal’ı ligin ikinci yarısında ise daha zorlu bir fikstür bekliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar, bu zorlu müsabakanın ardından ligde de dev bir derbiye çıkacak. 25 Şubat Pazar günü evinde 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Şenol Güneş’in takımı, bir sonraki haftada da Trabzonspor’a konuk olacak.

Beşiktaş`tan Bayern Münih kurası için ilk yorumlar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

20 Şubat Salı

Bayern Münih-Beşiktaş

25 Şubat Pazar

Beşiktaş-Fenerbahçe

4 Mart Pazar

Trabzonspor-Beşiktaş

11 Mart Pazar

Beşiktaş-Gençlerbirliği

14 Mart Çarşamba

Beşiktaş-Bayern Münih

FLAŞ! Şampiyonlar Ligi`nde Beşiktaş`ın rakibi Bayern Münih oldu! Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kurada siyah-beyazlıların rakibi Bayern Münih oldu! Beşiktaş tüm muhtemel rakipleri arasında matematiksel olarak eşleşme ihtimali en düşük takımı çekti. İlgili Haberi Oku