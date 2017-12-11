Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih oldu! Şampiyolar Ligi kurasında çıkan Bayern Münih nerenin takımı?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16'da karşılaşacağı rakbi Bayern Münih oldu. Bayern Münih nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için Beşiktaş Bayern Münih...

Devler Ligi’nde merakla beklediğimiz kura çekimi gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Beşiktaş’ın rakibi Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olan Bayern Münih oldu. Bayern Münih’in tarihi ve önceki başarıları haberimizde…

BAYERN MÜNİH NERENİN TAKIMI, İŞTE BAYERN MÜNİH TARİHİ…

FC Bayern München, Bavyera’nın Münih kentinde kurulmuş Alman spor kulübüdür. Bayern Münih futbol tarihinde birçok başarıya sahiptir. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası’na sahiptir. Almanya’nın en başarılı kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona’dan sonra bu alanda 3. sıradadır. Bayern Münih’in ayrıca satranç, hentbol, basketbol, jimnastik, bowling ve masa tenisi şubeleri vardır. Gelirleri açısından 1.85 milyar $ ile Almanya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür.

FC Bayern München, MTV 1879 isimli jimnastik kulübü üyeleri tarafından kuruldu. 27 Şubat 1900’da kulüpteki futbolcular Almanya Futbol Federasyonu’na kabul edilmeyeceklerini öğrendiklerinde, 11 üye MTV’den ayrıldı ve o akşam Fussball-Club Bayern München’i kurdu. Birkaç ay içinde Bayern, FC Nordstern’i 15-0 yendikleri maç dahil olmak üzere, yerel rakiplerine büyük bir üstünlük kurdu. 1900-01 Güney Almanya şampiyonluğunda takım yarı finallere kaldı. Sonraki yıllar yerel kupalar kazanan takım 1910-11 sezonunda kurulan Bavyera ligi “Kreisliga”ya katıldı ve ilk sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu başarıyı 1914’te tekrarladı ancak savaş nedeniyle ülkede futbola bir süre ara verilmek zorunda kalındı.

Savaş sonrasında Bayern yerel müsabakalarda başarı göstermeye devam ederken, 1926’da Güney Almanya ligini ilk kez kazandı. İki sene sonra bu başarıyı tekrar ettiler. 1932’de ise teknik direktör Richard Kohn yönetimindeki takım Eintracht Frankfurt’u 2-0 yenerek Almanya şampiyonu oldu.

Nazizm’in yükselmesi takımın başarılı performansına engel oldu. Yahudi olan kulüp başkanı Kurt Landauer ve teknik direktör Kohn ülkeyi terketti. Bu dönem “Yahudi ekibi” olarak bilinen Bayern München’in yerine rakipleri 1860 München daha fazla taraftar toplamaya başladı. Bu dönem Bayern München, yerel liglerde orta sıralara oynadı.

Savaştan sonra Bayern, Alman birinci liginin güney ligi olan Oberliga Süd’de oynamaya başladı. 1955’te küme düşen takım, bir sonraki sezon Oberliga’ya geri döndü ve 1957’de Fortuna Düsseldorf’u 1-0 yenerek ilk DFB-Pokal’ini kazandı. 1963’te farklı Oberliga’lar Bundesliga’yı oluşturmak için birleştirildi. Güney liginden de beş takımın Bundesliga’ya dahil edilmesine karar verildi. Bayern München de ligi üçüncü bitirerek bu beş takım arasına girmişti ancak Almanya Futbol Federasyonu ligin ilk sezonunda aynı şehirden iki takım olmasını istemedi ve Bayern yerine o sezon grubu birinci bitiren 1860 München’i Bundesliga’ya dahil etti. Bayern München ise iki sene sonra Franz Beckenbauer, Gerd Müller ve Sepp Maier gibi genç yetenekleri sayesinde Bundesliga’ya yükseldi.

İlk Bundesliga sezonunda Bayern München ligi üçüncü bitirdi ve DFB Pokal’in sahibi oldu. Böylece bir sonraki sezon UEFA Kupa Galipleri Kupası’na katılmaya hak kazandılar. Finale çıkan ekip, finalde İskoç ekibi Rangers’ı Franz Roth’un uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi ve kupayı kazandı. 1967’de takım bir kez daha DFB Pokal’i kazandı ancak ligde gelmeyen başarılar nedeniyle takımın başına Branko Zebec getirildi. Zebec, Bayern’in agresif futbolunu, daha disiplinli bir tarza çevirdi ve 1969 yılında Almanya tarihinin ilk dublesini yapıp hem ligi hem de kupayı kazandılar. Zebec, sezon boyunca sadece 13 futbolcuya şans vermişti.

1970’de takımın başına Udo Lattek geldi. İlk sezonunda Lattek, DFB-Pokal’i kazandı. İkinci sezonunda ise Bayern’e üçüncü Almanya şampiyonluğunu kazandırdı. Sezonun en kritik maçı olan Schalke 04 maçı Olympiastadion’da oynanan ve Bundesliga tarihinde televizyondan yayınlanan ilk maç oldu. Bayern, maçı 5-1 kazanarak lig şampiyonluğunu ilan etti. Sonraki iki sezonda da ligi kazanan takım, 1974 yılında Atlético Madrid’i 1-1’in tekrarında 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, bu başarıyı bir sonraki sezon da tekrarladı. Roth ve Müller’in son dakikalarda attığı gollerle Bayern, Leeds United’ı 2-0 yendi. Maçtaki hakem hatalarına isyan eden ve finalin oynandığı Paris’te olan çıkaran taraftarları yüzünden Leeds ekibi üç sene Avrupa müsabakalarından men edildi. Bir yıl sonra Glasgow’da Saint-Étienne ile final maçına çıkan Bayern, yine bir Roth golü ile Avrupa şampiyonluğunu ilan etti ve kupayı üst üste üç kez kazanan üçüncü takım oldu. Bu başarılı dönemin son kupası Cruzerio’yu yenerek kazandıkları Kıtalararası Kupa’ydı. 1970’lerin son yıllarında takım değişime gitti. 1977’de Beckenbauer New York Cosmos’a gitti. 1979’da Sepp Maier ve Uli Hoeneß futbolu bıraktı, Müller ise Fort Lauderdale Strikers’a transfer oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DİĞER EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE

Juventus – Tottenham Hotspur

Basel – Manchester City

FC Porto – Liverpool FC

Sevilla – Manchester United

Real Madrid – PSG

Shaktar Donetsk – Roma

Chelsea – Barcelona

Bayern – Beşiktaş