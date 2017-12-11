Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakibimiz belli oldu…

Şampiyonlar Ligi gruplarında üstün başarı sergileyerek ikinci tura yükselen Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Şimdi taraftarlar heyecanla Bayern Münih Beşiktaş maçının oynanacağı günü bekliyor. Beşiktaş Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı hakkında detaylar...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirdi ve 2. tura çıkmaya hak kazandı. Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak ve Beşiktaş’la Bayern Münih’in rövanşı ne zaman?

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih oldu! Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş, eşleşmenin rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.

Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih oldu! Şampiyolar Ligi kurasında çıkan Bayern Münih nerenin takımı? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16'da karşılaşacağı rakbi Bayern Münih oldu. Bayern Münih nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için Beşiktaş Bayern Münih... İlgili Haberi Oku

EŞLEŞME SONRASI BAYERN TWEET YAĞDIRDI

‘Beşiktaş için geliyoruz' videosu paylaşan panzerler Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde dünyaca ünlü olan ‘Come to Beşiktaş' akımına göndermede bulundu. Türkçe olarak ‘merhaba' yazan Bayern Münih'in bu paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DİĞER EŞLEŞMELER…