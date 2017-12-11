Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakibimiz belli oldu…
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirdi ve 2. tura çıkmaya hak kazandı. Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak ve Beşiktaş’la Bayern Münih’in rövanşı ne zaman?
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih oldu! Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş, eşleşmenin rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.
EŞLEŞME SONRASI BAYERN TWEET YAĞDIRDI
‘Beşiktaş için geliyoruz' videosu paylaşan panzerler Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde dünyaca ünlü olan ‘Come to Beşiktaş' akımına göndermede bulundu. Türkçe olarak ‘merhaba' yazan Bayern Münih'in bu paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.
We’re coming to Besiktas! #UCLdraw #BJKFCB #FCBBJK pic.twitter.com/PWatlJqhmg
— FC Bayern English (@FCBayernEN) 11 Aralık 2017
ŞAMPİYONLAR LİGİ DİĞER EŞLEŞMELER…