Bayern Münih’ten Beşiktaş’a anında gönderme!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman devi Bayern Münih'ten anında gönderme geldi. Siyah-beyazlıların Bayern'e cevabı ise gecikmedi. Kartal, Alman devine Timo Werner'i hatırlattı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.

Kura çekiminin hemen ardından eşleşmenin belli olmasıyla Bayern Münih twitter hesabından Beşiktaş’a peş peşe gönderme yaptı.

Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih oldu! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16'da karşılaşacağı rakbi Bayern Münih oldu. Bayern Münih nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için Beşiktaş Bayern Münih... İlgili Haberi Oku

‘Beşiktaş için geliyoruz’ videosu paylaşan panzerler Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde dünyaca ünlü olan ‘Come to Beşiktaş’ akımına göndermede bulundu. Türkçe olarak ‘merhaba’ yazan Bayern Münih’in bu paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

Bayern’in bu göndermelerinin ardından Beşiktaş’ın cevabı da gecikmedi. Siyah-beyazlılar ise Bayern’e “Bizi Werner’e sor” şeklinde yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş’ın RB Leipzig’i konuk ettiği maçta Vodafone Park’taki yüksek sesten etkilenen Alman golcü Timo Werner oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.