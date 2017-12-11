Bayern Münih’in yıldızları Arjen Robben ve Thomas Müller Beşiktaş’ı yorumladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'in yıldız oyuncuları Thomas Müller ve Arjen Robben ile Teknik Direktör Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes ile takımın yıldız isimleri Thomas Müller ve Arjen Robben eşleşmeyi değerlendirdi.

Beşiktaş’ı yakından tanıdığını belirten Heynckes “Beşiktaş’ı iyi biliyorum. Beşiktaş grubundan namağlup ve lider çıkmış bir takım. Ayrıca çok iyi bir teknik adamları var. Bakıldığında çok da kolay bir kura çekmedik. Beşiktaş iyi bir takım. Amaçımız iki maçta da iyi oyunla galip gelmek” diye konuştu.

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THOMAS MÜLLER “ÇEKTİĞİMİZ KURUDAN MEMNUNUM”

Alman Milli Takımı ve Bayern Münih’in yıldız ismi Thomas Müller ise “Çektiğimiz kurudan memnunum. İlk maçımızı Münih’te oynayacağız. Buradan istediğimiz skor ile İstanbul’a gitmek istiyoruz. İkinci maçta çok dikkatli olmamız lazım.” şeklinde konuştu.

ROBBEN “KARİYERİMDE BEŞİKTAŞ’A KARŞI HİÇ OYNAMADIM”

Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Robben de Beşiktaş’a karşı ilk kez oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Robben “Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş’a karşı hiç oynamadım. 2 maçta da dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig’i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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