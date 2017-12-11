Almanlar’dan Xabi Alonso’ya teşekkür

Alman basını Bayern Münih'in Beşiktaş ile eşleşmesini mutlulukla karşıladı. "Gracias Xabi" (TeşekkürlerXabi) başlıkları ile kurayı çeken Bayern Münih'in eski futbolcusu Xabi Alonso'ya teşekkür edildi. Bild ve Süddeutsche Zeitung'un başlıklarında "Şanslı kura" denildi

Alman basını, Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi 1/16 turunda Beşiktaş ile eşleşmesini mutlulukla karşıladı.Bild Gazetesi, “Daha kolay olamazdı… Şanslı kura ! Bayern, Beşiktaş ile eşleşti” başlıklarını kullanırken “Bayern,Şampiyonlar Ligi 1/16 turunda Beşiktaş ile eşleşti; Barcelona ve Manchester City gibi dev rakiplerden kurtuldu”yorumuna yer verdi.

Süddeutsche Zeitung, “Şanslı kura… Bayern'e Beşiktaş çıktı” ve Sportbild “Gracias Xabi ! Bayern-Beşiktaş, RealMadrid-PSG” başlıklarını kullandı. Gazetelerdeki “Gracias Xabi” başlıklarıyla kurayı çeken Bayern Münih’in eskifutbolcusu Xabi Alonso’ya ana dili İspanyolca teşekkür edildi.

Süddeutsche’nin internet sitesinde kura canlı yayınında “Katar’dan gel. Geçen yılki Barcelona travmasını (4-0, 1-6)atlatmak için 400 milyon Euro harcayıp Neymar ve Mbappe’yi al. Grupta Bayern Münih’i geç. Ve gidip 1/16 turundaReal Madrid’i çek, Bayern’e de Beşiktaş çıksın. Kader!” ifadeleri kullanıldı.

BAYERN DE MEMNUN

Bayern Münih’in en yetkili isimleri de kurayı değerlendirdi. Teknik direktör Jupp Heynckes, “Şampiyonlar Ligişampiyonluğu için favori takımlar başka… Ama biz de favoriler çemberinin içinde sayılırız. Bunun için de Şubat,Mart, Nisan'da formunun zirvesinde olmalısın” derken Sportif Direktör Salihamidzic şöyle konuştu:“Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig ile aynı gruptalardı. Onları izledik. Zor bir görev. Nelerolacağını göreceğiz. Deplasmandaki maçta sıradışı bir ortam olacağını biliyoruz. Münih'te de öyle olacaktır. Bununmutluluğunu yaşıyoruz. İlk maçı evde oynamak avantaj değil. Ama bunun altından kalkacak kuvvetimiz var.”