Ahmet Bulut’tan Arda Turan ve Pepe için transfer sözleri

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, TRT Spor'da katıldığı Basın Tribünü programında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

Menajer Ahmet Bulut, TRT Spor’da katıldığı programda Pepe, Tolgay Arslan ve Emre Çolak’la ilgili transfer açıklamalarında bulundu.

Galatasaray ve Arsenal ile anılan Arda Turan hakkında konuşan Ahmet Bulut, Türkiye’den resmi bir teklif almadıklarını dile getirdi.

Ahmet Bulut, Pepe’nin Beşiktaş’a transfer olduğu süreci anlatırken, Emre Çolak ile La Liga’dan büyük takımların ilgilendiğini söyledi.

İşte Ahmet Bulut’un canlı yayındaki açıklamaları…

”Arda’nın daha 2.5 senelik sözleşmesi var. Arda’nın Barcelona’daki durumundan şikayetçiyiz. Barcelona teknik direktörü, 10 dakika bile şans vermedi. Bu bize çok ilginç geldi. Hoca, geldiğinden beri hiç şans tanımadı. Arda, top oynamak istiyor. Arda’nın Barcelona ile çok iyi bir sözleşmesi var. Bu sözleşmeyi her takım veremez.”

”Arda için Türkiye’den gelen bir teklif yok. O yüzden evet veya hayır diyemez. Arda’nın Bilal Meşe ile arası çok iyiydi. Arda çok iyi bir insan. Kinci bir insan değildir. Geçmişi geride bıraktı. Yarın aynı durum bana da size de olabilir. O an ruh haline göre değişir. O da bir insan.”

”Filipe Luis’in menajeri benim ama hiçbir takımla görüşmemiz olmadı.”

”TOLGAY İÇİN ÇOK İYİ TEKLİF ALMIŞTIM”

”Tolgay Arslan, tam Avrupa’da oynayacak kapasitede bir oyuncu. Tolgay için çok iyi bir teklif aldım. Şampiyonlar Ligi, Tolgay için çok iyi bir vitrin oldu. Her futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Beşiktaş’ta mutlu ama Tolgay.

Atınç Nukan’ı İspanya’dan iki takım istiyordu. Beşiktaş’a dönmek istedi ama. Ben dönmesini istemiyordum ama kararı dönmek oldu. Türk futbolcuların fırsat bulunca yurt dışı transfer olması lazım. Zaten dönecekleri yer Türkiye. Daha az para alsalar da yurt dışına çıkmalı.

Emre Çolak duygusal davranmayı daha yeni bırakabildi. Emre’nin İspanya’da daha büyük bir takıma transfer olması gündemde.

”PEPE RUSYA’DA SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ”

PSG, Pepe’yi Rusya’da Milli Takım’da sağlık kontrolünden geçirdi. Pepe’nin Beşiktaş’a transfer olması hiç kolay olmadı. PSG’ye gitseydi yedek kalacaktı. Yedek kalmak istemedi ve Beşiktaş’ı tercih etti. Alacağı maaş PSG’de daha yüksek olacaktı.

Ozan Tufan, 3-4 gün önce benden ayrılmış. Yeni öğrendim onu. Ozan için yorum yapamam o yüzden.”

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