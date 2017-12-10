Umut Bulut’tan penaltı yorumu

Kayserispor'un Beşiktaş ile sahasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun'a yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet veren Umut Bulut, pozisyonu yorumladı.

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, öne geçtiği maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk yarının son saniyelerinde Umut Bulut’un Cenk Tosun’a yaptığı hareket sonrası çalınan penaltı kararı, tartışmalara neden olmuştu. Hakemin düdüğünden sonra uzun süre itirazda bulunan ve pozisyonun penaltı olmadığını savunan Umut Bulut, maç sonrası Lig TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada kararını değiştirdi.

Kayserispor Beşiktaş: 1-1 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Kayserispor Beşiktaş maçı ile devam etti. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

İtirazları nedeniyle sarı kart da gören Umut Bulut, penaltı pozisyonu ile ilgili “Pozisyonun sıcaklığında Cenk’e temas etmediğimi düşünmüştüm. Ancak sonradan izlediğimde bunun doğru olmadığını gördüm. Herkes de pozisyonun penaltı olduğunu söylüyor sanırım… Ben de penaltı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Maçta Kayserispor’un tek golüne imza atan Umut Bulut, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak alınan bir puanın da kendileri için iyi sonuç olduğunu sözlerine ekledi.