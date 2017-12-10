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Türk Telekom Stadyumu’nda forma skandalı! Güvenlik görevlileri çıkarttırdı

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçına, Galatasaraylı eşi ile birlikte gelen ve üzerinde Beşiktaş forması olan kadın taraftarın forması güvenlik tarafından üzerinden çıkarttırıldı.
09:1310 Aralık 2017
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Türk Telekom Stadyumu’nda forma skandalı! Güvenlik görevlileri çıkarttırdı

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelirken tribünde forma skandalı yaşandı.

Beşiktaş formalı bir kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçı izlemeye geldi.

Tribündeki yerini alan Beşiktaşlı taraftar maç sırasında güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak üzerindeki forma çıkarttırıldı.

Etiketler
beşiktaş galatasaray türk telekom stadyumu
Son güncelleme: 09:40 | 10.12.2017
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