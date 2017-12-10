Türk Telekom Stadyumu’nda forma skandalı! Güvenlik görevlileri çıkarttırdı

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçına, Galatasaraylı eşi ile birlikte gelen ve üzerinde Beşiktaş forması olan kadın taraftarın forması güvenlik tarafından üzerinden çıkarttırıldı.

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