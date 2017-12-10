Türk Telekom Stadyumu’nda forma skandalı! Güvenlik görevlileri çıkarttırdı
Spor Toto Süper Lig 15. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçına, Galatasaraylı eşi ile birlikte gelen ve üzerinde Beşiktaş forması olan kadın taraftarın forması güvenlik tarafından üzerinden çıkarttırıldı.
Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelirken tribünde forma skandalı yaşandı.
Beşiktaş formalı bir kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile birlikte Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçı izlemeye geldi.
Tribündeki yerini alan Beşiktaşlı taraftar maç sırasında güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak üzerindeki forma çıkarttırıldı.
Son güncelleme: 09:40 | 10.12.2017