Trabzonspor, son 7 sezonun en iyi dönemini geçiriyor!

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Trabzonspor, son 7 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükselten Trabzonspor, bulunduğu haftalar kapsamında son 7 sezonun en başarılı dönemini geçiriyor.

2017-18 sezonuna teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 8 haftalık bölümde 9 puan toplanması üzerine Yanal ile yollarını ayıran bordo mavililer, göreve gelen yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile adeta çıkışa geçti.

Deneyimli teknik adam Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 6 lig maçında da 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 maçta toplam 16 puan elde etti.

Ligde geride kalan 15 haftada da 25 puan toplayan ve zirve takibini sürdüren bordo mavililer, 15'inci haftalar göz önünde bulundurulduğunda son 7 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.

En son 2010-11 sezonunun ilk 15 haftalık bölümünde 36 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 21, 2012-13 sezonunda 23, 2013-14 sezonunda 24, 2014-15 sezonunda 22, 2015-16 sezonunda 20 ve 2016-17 sezonunda ise hanesine 18 puan yazdırmıştı. Burak Yılmaz`ın aracı Sarıyer`de takla attı! Araç Fatih Terim`in damadı Volkan Bahçekapılı`ya ait çıktı İstanbul Sarıyer'de lüks bir araç takla atarken görgü tanıkları kazayı yapan kişinin Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia etti. Olcan Adın ve Selçuk İnan'ın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı aldıkları öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

ÇOK ATTI, ÇOK YEDİ

Trabzonspor, ayrıca başarılı bir tablo çizdiği bu dönemde de en çok gol attığı ve en çok gol yediği sezonu du geçiriyor. 2010-11 sezonunda 34 gol atıp 9 gol yiyerek bu alanda başarılı bir performans sergileyen bordo mavililer, 2017-18 sezonunda ise attığı 31 golle son 7 sezonun en golcü dönemini yaşadı. Trabzonspor aynı zamanda kalesinde gördüğü 27 golle de söz konusu dönemin en kötü performansını da sergilmiş oldu. 2011-12 sezonunda 20 gol atıp kalesinde 19 gol gören Trabzonspor, 2012-13 sezonunda 18 atıp 13 yedi, 2013-14 sezonunda 22 attı 18 yedi, 2014-15 sezonunda 27 attı 26 yedi, 2015-16 sezonunda 18 attı 21 yedi ve 2016-17 sezonunda 12 gol atıp kalesinde 17 gol gördü.

ÇALIMBAY'DAN SAVUNMAYA SİHİRLİ DOKUNUŞ

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başladığı 2017-18 sezonun ilk 8 haftasında kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay'ın yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 6 gol yedi. Ayrıca ligde son 2 haftada Antalyaspor ve Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorlarla mağlup eden bordo mavililer, ligde 21 hafta sonra ilk kez üst üste 2 maçı gol yemeden kazandı. Trabzonspor, en son 2016-17 sezonunun 28'inci haftasında 3-0 kazandığı Antalyaspor ve 29'uncu haftada 0-0 biten Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapatarak 2 maçı üst üste gol yemeden tamamlamıştı. Bursaspor`da Jires Kembo şoku! Bursaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı mücadelenin son bölümlerinde sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Jires Kembo'nun arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki Trabzonspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku

DEPLASMANDA KAZANMAYA ALIŞTI

Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini ligin 13'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında alan Trabzonspor, 15'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı da mağlup ederek bu sezon 2’inci deplasman galibiyetini de elde etti. Deplasmanda oynadığı son 2 maçını kazanan bordo mavililer, ligde dış sahada oynadığı ilk 6 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

FUTBOLCULARDAN GALİBİYET MESAJI

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden ve ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alan Trabzonspor'da futbolcuların ise yaşadıkları mutluluk kişiles sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Bordo mavili oyuncu Joa Pereira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Harika bir galibiyet daha. Tebrikler, takım doğru yolda. Sıkı çalışmaya devam” ifadelerini kullandı. Matus Bero, “Zafer için mutlu, gol için mutlu, takım için mutlu. Teşekkürler” paylaşımında bulunurken, golcü oyuncu Hugo Rodalega da takımın gol sevincinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Takım çalışması” yorumunu yaptı. Ogenyi Onazi ise paylaşımında, “Bir 3 puan daha. Takım ruhunun çok iyi olduğu görünüyor” mesajına yer verdi.

YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ

Bu arada kentte yerel gazeteler de Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden ve üst üste 4'üncü galibiyetini alan Trabzonspor'un sergilediği performanstan övgüyle bahsetti. Taka Gazetesi, “Rakip farketmez, Fırtına affetmez”, “Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Burak, Rodallega ve Bero ile devirdi, 4'te 4 yaptı” ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, “4×4 şiddetinde Fırtına”, “Trabzonspor Kasımpaşa'yı da devirdi, üst üste 4'üncü zaferini elde etti” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Trabzon'un ayak sesleri” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “İstanbul ‘Paşa'yı gördü!” ifadelerine yer verdi.

BİLETLER SATIŞTA

Öte yandan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahaısnda oynayacağı karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. 12 Aralık 2017 Salı günü saat 17.30'da oynanacak maçın bilet fiyatları ise şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 10 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 15 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​20 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 25 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 25 TL, Kategori 1 (Batı 1) 35 TL, VIP Silver 100 TL, VIP Gold 125 TL, Platinum A-C Blok ​ 150 TL, Platinum B Blok ​ ​ 175 TL, Misafir Tribünü 10 TL.