Burak Yılmaz’ın aracı Sarıyer’de takla attı! Araç Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait çıktı

İstanbul Sarıyer'de lüks bir araç takla atarken görgü tanıkları kazayı yapan kişinin Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia etti. Olcan Adın ve Selçuk İnan'ın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı aldıkları öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu iddia edildi. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığını doğrulayan menajeri Ogan Tarhan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan Trabzosnpor Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tugay SADAY – SÖZCÜ / İstanbul Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Sürücünün olay sonrası otomobili bırakarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Görgü tanıkları kazayı yapan kişinin Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia ederken Burak Yılmaz’ın menajeri bu iddiayı doğruladı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın dün gündüz oynanan Kasımpaşa maçından sonra takımla birlikte Trabzon’a dönmediği özel işleri için İstanbul’da kaldığı öğrenildi.

Kazayı doğrulayan Burak Yılmaz’ın menajeri Ogan Tarhan “Allah’a şükür Burak Yılmaz’ın durumu şu anda gayet iyi bir sıkıntı yok” ifadesini kullandı.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı.

Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

ARAÇ FATİH TERİM’İN DAMADININ ÇIKTI

Aracı kullanan kişinin Burak Yılmaz olduğu öne sürülürken aracın ise Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu iddia edildi. Görgü tanıkları kazaya karışan kişinin ünlü futbolcu Burak Yılmaz olduğunu iddia etti. İstanbul polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplandı. Aracın ruhsat bilgilerine bakıldı. Lüks otomobilin Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu belirlendi. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TRABZONSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, konuyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı; “Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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“BURAK YILMAZ’I ALDILAR GÖTÜRDÜLER”

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, “Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. ‘Yok’ dedi. Burak Yılmaz’dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan’la, Olcan Adın da geldiler. Burak’ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnan’la birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım” dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz’ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın’la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü. Bordo-Mavili oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor’da bu akşam 18.00’de antrenman yapılacak ve Burak’ın da katılması bekleniyor.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

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