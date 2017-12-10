Serie A’nın zirvesinde Juventus ve konuğu Inter yenişemedi

Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Juventus, konuğu Inter'le 0-0 berabere kaldı. Inter bu sonuçla liderliğini korurken Juve üçüncü sırada kaldı.

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Juventus sahasında lider Inter’i konuk etti. Uzun bir aradan sonra toparlayan ve şampiyonluk hedefleyen Inter ile son 6 sezondur şampiyon olan Juventus’u bir araya getiren futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Konuk ekip Inter, bu sonuçla maç fazlasıyla 40 puanla 1. sıradaki yerini korurken Juventus, liderliği ele geçirme fırsatını tepti ve 38 puanla maç fazlasıyla 3. sırada kaldı. Karşılaşmada Juventus nispeten üstün oyununa rağmen golü bir türlü bulamazken Inter de eline geçen az sayıda fırsattan gol çıkaramadı. Juventus’un İtalyan savunmacısı Giorgio Chiellini, bu maçla birlikte takımının formasını 450. kez giymiş oldu. Borussia Dortmund`da Peter Bosz dönemi sona erdi Bild'in haberine göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi. İlgili Haberi Oku