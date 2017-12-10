Şenol Güneş’ten puan kaybı sonrası ilk açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Şenol Güneş, Kayserispor'un oyununa, "11-11'e daha iyi oynadık ama 11-10'da eksik kaldık. Maçın soğuması, kopması, bu tip oyuna alışık değiliz. Bunlara rağmen kazanmamız gerekiyordu. Bu da bizim eksikliğimiz" sözleriyle değindi. Basın toplantısında kendisine yöneltilen penaltı sorusu ve yorumu üzerine sinirlenen Güneş, "Ülkeme yazık" sözleriyle toplantıyı terk etti.

Beşiktaş’ın deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, puan kaybını değerlendirirken “Pas isabeti olmazsa, şut ve orta isabeti de olmazsa, rakibinde de direnci olursa, böyle olur. 11-11’e daha iyi oynadık ama 11-10’da eksik kaldık. Maçın soğuması, kopması, bu tip oyuna alışık değiliz. Bunlara rağmen kazanmamız gerekiyordu. Bu da bizim eksikliğimiz” dedi.

Güneş ayrıca, “Oyuna iyi başladık, iki net pozisyon bulduk. Sonrasında beklenmeyen şekilde gol yedikten sonra kontrol kayboldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişiz kalmışız gibi oldu. Hücumda iyi oynamadık, yavaş kaldık. Rakibin 1-1’i kabul eden anlayışına yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEME YAZIK…’

Penaltı pozisyonunu da değerlendirmesi istenen Güneş, “Cenk Tosun’un Umut Bulut ile pozisyonu sonrası penaltı kazanmaları hakkında konuşan Şenol Güneş, “Hakem penaltı verdi, yüzde 150 penaltıydı. Konuşanlar var. 20 dakikada uzatma verilse oyun oynanmıyor. Topu oyuna sokmuyorlar, ne yapacağız, biz mi oyuna sokacağız? Bunu başarı olarak görüyorlar” dedi. Sumudica ile ilgili soruyu da rakip teknik adamla ilgilenmediğini ifade ederek cevapsız bırakan Güneş, basın toplantısının sonunda penaltı kararının yanlış olduğu yönünde bir basın mensubunun görüş belirtmesi üzerine Şenol Güneş, “Bana göre yüzde 150 penaltı. Ben kuralları belki sizin kadar bilemeyebilirim. Ülkeme yazık.” diyerek sözlerini noktaladı.

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