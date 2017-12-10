Okan Buruk’a rekor ceza kapıda

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta Tudor ile tartışan ve tribüne gönderilen ardından zehir zemberek açıklamalar yapan Okan Buruk'a rekor ceza gelebilir.

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor’u 2-0 geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk arasında gerginlik yaşandı ve Okan Buruk tribüne gönderildi.

Maç sonunda Hırvat çalıştırıcıya yönelik sert ifadeler kullanan Okan Buruk’u ağır bir cezanın beklediği iddia edildi. Yazılı kurallar ve talimatlar çerçevesinde Buruk’a verilecek cezanın 20 maça kadar çıkabileceği belirtiliyor. İşte o yaşananlar ve talimatta belirtilen kurallar:

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TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Mücadelenin 60. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kalan Milan Lukac’ın yerden kalkmamasına sinirlenen Igor Tudor ile Okan Buruk arasında gerginlik yaşandı.

İkili arasındaki tartışmaya dördüncü hakem ve saha komiseri müdahale etti ve araya girdi. İtirazlarını sürdüren Okan Buruk, daha sonra müsabakanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi. Sahadan çıkmak istemeyen Okan Buruk’un yanına Galatasaray kalecisi Fernando Muslera gitti. Uruguaylı bir süre Buruk’la konuştu ve konuk teknik direktör daha sonra tribüne çıktı.

Bu andan itibaren yaşananlar ise rekor cezaya zemin hazırladı.

İşte talimatta yer alan o maddeler:.

SAHADAN İHRAÇ EDİLDİ – EN AZ 1 MAÇ CEZA

MADDE 21 – SAHADAN ATILMIŞ VE ‘TEDBİRLİ’ İKEN TEDBİRE UYMAYARAK KARMA ALANDA RÖPORTAJ VERDİ / 4 – 12 MAÇ

“Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler, flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar.”.

MADDE 50 – CEZAYA VE TEDBİRE UYULMAMASI

“(C) Görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000 TL’den 65.000 TL’ye kadar.. para cezası verilir.”

BASIN YOLUYLA SPOR AHLAKINA, SPORTMENLİĞE AYKIRI; KİŞİLERİ RENCİDE EDEN AÇIKLAMA / 3-7 MAÇ CEZA

MADDE 38 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

“Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakaların taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan;

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.