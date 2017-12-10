Muslera hatalı gol yedi, Ayhan Akman çılgına döndü

Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu.

Galatasaray’ın, 4-2 kazandığı Akhisarspor maçında Muslera’nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Muslera’ya tepki gösteren ve küfür ettiği iddia edilen Ayhan Akman’a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.

Muslera’nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, “Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera’ya küfür ediyorsun?” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Maçın ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Muslera ise, “İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki; o da size olan aşkım. Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadyumu`nda forma skandalı! Güvenlik görevlileri çıkarttırdı Spor Toto Süper Lig 15. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçına, Galatasaraylı eşi ile birlikte gelen ve üzerinde Beşiktaş forması olan kadın taraftarın forması güvenlik tarafından üzerinden çıkarttırıldı. İlgili Haberi Oku