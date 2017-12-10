Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’dan Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımdan ayrılacağı iddia edilen Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında açıklama yaptı

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Milan’ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu’nu kadroda düşünmediği haberlerine yanıt verdi.

Bologna karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenleyen Gattuso, “Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu’nun gitmeleri gerektiği yönünde bir şey söylemedim. Bunlar yanlış” ifadelerini kullandı.

Kadrodaki bütün oyunculardan faydalanmak istediğini dile getiren Gattuso, “Benim görevim her oyuncumu en iyi form düzeyine taşımak ve onlardan maksimum yararlanmak” şeklinde konuştu.

Milan’da göreve geldiğinden beri 2 maça çıkan genç teknik adam, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken yönetimin kendisini desteklediğini söyledi.

Ligde geride kalan 15 maçta 21 puan toplayan Milan, 8. sırada yer alıyor.

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