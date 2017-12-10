Mehmet Demirkol’dan Galatasaray – Akhisarspor maçı değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederken yorumcu Mehmet Demirkol maçı değerlendirdi

Yorumcu ve yazar Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Akhisarspor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Demirkol’un açıklamaları;

“Okan Buruk'un takımı oyunu pasla kuran bir takım değil. Uzun oynamayı seviyorlar. Özellikle Henrique sahada olduğu zaman Onur ve Olcan'la Brezilyalı tamamlayıp baskın oyun oynamayı seviyorlar. Dün de savunmada doğru durup özellikle Linnes'in arkasına direkt inmeyi düşündüler. 2. denemelerinde Beşiktaş'ın geçen hafta attığı ilk golün benzerini attılar. Geçen haftanın etkisindeki Muslera ortaya çıkmakta tereddüt edince Maicon kaleye koşarken ve arkasında Henrique varken topu kendi kalesine attı.”

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“MUSLERA’NIN YAN TOP DEPRESYONU SÜRÜYOR”“Evet pozisyonun başında Yasin'e bir faul var. Ancak Galatasaray'ın bu golü yemesinin sebebi başka. Muslera'nın yan top depresyonu sürüyor. Galatasaray'ı bu golden daha çok etkileyen ise tartışmasız Mariano'nun sakatlanıp çıkması. Bu eksikliğin onları daha büyük bir sıkıntıya sokmasını 2 faktör engelledi. Hakemin yanlış bir kararla Miguel Lopez'i oyundan atması. Zira Portekizli sadece 1 oyuncu değil Akhisar için. Zeka ve beceri açısından Ege ekibine çok şey katıyor ve özellikle bu oyunun olmazsa olmazı.”

“Ve asıl önemlisi Ndiaye'nin nihayet iki yönlü bir oyunla Galatasaray'ın direkt oyununun hücumuna değerli bir katkı yapması. Ndiaye savunmada Mariano hücumda denklemi, bu kez Denayer savunmada Ndiaye hücumda olarak değişti. Olcay'ın şahane golüne rağmen 2. yarıda Galatasaray'ın oyuna ağırlığını daha fazla koyacağı da tahmin edilebilirdi. Büyük maçlara damga vurma adeti olan Lukaç da direnç gösteremeyince Tudor'un 2. yarıda 2'li savunmaya dönüşü hemen sonuç verdi.”

“GOMIS KIRMIZI KART GÖRMESEYDİ…”

“Serdar ve Denayer muhtemelen daha hızlı oldukları için savunmada kaldı. Maicon dışarı çıktı. Ve geri kalan herkes çizgiden çizgiye geniş alanda hücum etti. Fernando ilk kez bu kadar öne çıktı. Ndiaye anahtar paslar attı kalabalığın içine. Coşkuyla geniş alanda yüklendiler. Gomis, kırmızı görmese 4'ten de fazlası olurdu. Yani kafa karışıklığı devam ediyor. Coşkuyla şahane bir 2. yarı geçirirken en çok duyulan tezahürat ‘yönetim ve Tudor istifa'ydı.”