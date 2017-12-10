Marius Sumudica’dan Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmeler

Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı zorlu karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Sumudica "Eğer bu pozisyon Beşiktaş ceza sahasında olsaydı hakem ‘devam’ derdi" değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sumudica oyunun büyük bölümünde takımın 10 kişi oynadığını belirterek, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir kişi eksik oynadık ama hepsi iki kişilik oynadı. Hepsi alnının son terine kadar mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Buradan galibiyetle de ayrılabilirdik ama 1 puan aldığımız için de mutluyum. Futbolcular söylediğim her şeyi sahada uyguluyor. Beşiktaş bize karşı bu akşam pek fırsat yakalayamadı.

Oyuncularımı tebrik ediyorum, çünkü Türkiye'nin en iyi ekibine karşı 10 kişi oynadılar ama mücadeleyi kesinlikle bırakmadılar. Taraftarlara da tek tek teşekkür ediyorum, alkışlıyorum” dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir hakemlerden isyan etti! İlgili Haberi Oku

“Hedefimiz ilk 8 arasında kalmak”

Ligdeki hedefinin ilk 8 arasında olmak olduğunu kaydeden Sumudica, “Sezon başından beri herkes takımını destekledi. 18 takım var ama 1 tanesi şampiyon olacak. Kayserispor'un şampiyon olması gerçekten çok zor. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş yüzde 1 bile hakemin ihtiyacına olmayan bir takım. Benim hedefim ilk 8 arasında kalmak. Buraya gelmeden önce bunun sözünü vermiştim” diye konuştu.

Umut Bulut`tan penaltı yorumu Kayserispor'un Beşiktaş ile sahasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun'a yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet veren Umut Bulut, pozisyonu yorumladı. İlgili Haberi Oku

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Benim bulunduğum yerden ceza sahası 80 metre, henüz izlemedim pozisyonu. Adım gibi eminim, eğer bu pozisyon Beşiktaş ceza sahasında olsaydı hakem ‘devam' derdi.”

Kayserispor Beşiktaş: 1-1 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Kayserispor Beşiktaş maçı ile devam etti. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku