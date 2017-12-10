Manchester United Manchester City maçı canlı izle! S Sport nasıl şifresiz izlenir? Derbiyi şifresiz veren kanallar…

Manchester United Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları maçı şifresiz yayınlacak kanalları merak ediyor. Ülkemizde Premier Lig maçları S sport kanalsından canlı izlenebiliyor. Haberimizden Manchester United Manchester City maçı canlı izleme yollarına ulaşabilirsiniz. Premier Lig'de dev derbi saat 19.30'da başlayacak. İşte S Sport canlı yayını ve maçı şifresiz veren kanallar listesi...

Manchester United ile Manchester City, Premier Lig’in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Premier Lig’de haftanın mücadelesi nasıl canlı izlenir araştırılıyor. Türkiye’de yaşayan futbolseverler Manchester United Manchester City derbisini S Sport kanalından canlı izleyebilirler. Yutrdışında ikamet eden vatandaşlarımız için maçın canlı yayınlacak tüm kanalları derledik. İki takım arasında oynanan son 5 maçta, Manchester United 3, Manchester City ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İşte S Sport canlı izleme yolları, maçı şifresiz veren kanallar listesi ve mücadele hakkında detaylar…

İngiltere Premier Lig’de 35 puanla 2. sırada yerini koruyan Manchester United, 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak. Manchester City’nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany’e bırakacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S-Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanada yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 19.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport’ta ekrana gelecek.

DERBİYİ YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Manchester United Manchester City maçını canlı izleyebilirler.

İsrail Sport 2 İtalya Sky Sport 3 HD Italia Arnavutluk SuperSport 1 Digitalb Cezayir beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD Andorra SFR Sport 1 Angola SuperSport 3 Africa Anguilla Flow Sports App, Flow Sports Antigua ve Barbuda Flow Sports, Flow Sports App Arjantin DIRECTV Sports Argentina Aruba DIRECTV Sports Caribbean Avustralya Optus Sport Avusturya DAZN Europe Bahamalar Flow Sports, Flow Sports App Bahreyn beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Bangladeş Star Sports Select HD1 Barbados Flow Sports, Flow Sports App, DIRECTV Sports Caribbean Belarus Беларусь 5 Belçika VOOsport World 1, Play Sports 1 Benin SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Bermuda Flow Sports App, Flow Sports Bhutan Star Sports Select HD1 Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana SuperSport 3 Africa Brezilya ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil British Virgin Adaları Flow Sports App, Flow Sports Brunei beIN Sports Connect Thailand, Astro Go, beIN Sports 1 Thailand Bulgaristan Diema Sport 2 Burkina Faso SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Burundi SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Kamboçya beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Kamerun Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa Kanada TSN4, TSN1, TSN GO, TSN5 Cape Verde SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Cayman Adaları Flow Sports App, Flow Sports Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Çad beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa Şili DIRECTV Sports Chile Çin BesTV, Ssports Live, PPTV Sport China, QQ Sports Live Kolombiya DIRECTV Sports Colombia Comoros SuperSport 3 Africa Kongo SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Demokratik Kongo SuperSport 3 Africa Kosta Rika Sky HD, SKY Planeta Fútbol Cote D’Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Curacao DIRECTV Sports Caribbean Güney Kıbrıs Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 2 Danimarka Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD, TV3 MAX, Eurosport Player Denmark Djibouti beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Dominica Flow Sports App Dominik Cumhuriyeti Flow Sports, Sky HD, SKY Planeta Fútbol Ekvador DIRECTV Sports Ecuador Mısır beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD El Salvador Sky HD, SKY Planeta Fútbol Ekvator Ginesi SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Eritrea SuperSport 3 Africa Estonya Viasat Sport Baltic, Беларусь 5 Ethiyopya SuperSport 3 Africa Finlandiya Viasat Ultra HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland, Viasat Football HD Fransa SFR Sport 1 Gabon Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa Gambiya Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa Almanya DAZN Europe Gana SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique Yunanistan Cosmote Sport 1 HD Grenada Flow Sports App, Flow Sports Guetemala SKY Planeta Fútbol, Sky HD Gine Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa

GUARDIOLA MANCHESTER UNİTED’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLABİLİRDİ

Goal.com’un haberine göre Pep Guardiola’nın, Sir Alex Ferguson’un emekli olmasından altı ay kadar önce Aralık 2012’de New York’ta bir akşam yemeğinde Ferguson’la buluştuğu ortaya çıktı. Katalan teknik direktör, Ferguson’ın kendisine olan teklifini daha iyi anlasaydı, belki de şu an Manchester United’ı çalıştırıyor olabilirdi.

Ferguson kitabında, Guardiola’nın Barcelona’dan ayrılmaya karar verdikten sonra başka bir kulüple anlaşmadan önce kendisiyle görüşmesini rica ettiğini iddia etti. Ama Guardiola, Ferguson’ın teklifini reddedip Bayern Münih’e katıldı.

Guardiola ise bu durumla ilgili ilginç bir yorum yaptı: “O zaman İngilizcem şu anki kadar iyi değildi, belki de Ferguson’ın dediklerini tam anlayamamış olabilirim.”

“Muhteşem bir restoranda akşam yemeğinde buluşmuştuk. Old Trafford’a gelmemle ilgili önerilerde bulunduğunu sanıyorum” diyen Guardiola, “Ama gerçekten hatırlamıyorum! Hayat, futbol ve Premier Lig hakkında konuşmuştuk. Ama bana United hakkında bir mesaj vermedi. Olsaydı bunu hatırlardım” diye konuştu.

More than just a game… United v CityPremier LeagueOld Trafford16:30 UK#utdvcity pic.twitter.com/WwCLoz5tGa — Manchester City (@ManCity) 10 Aralık 2017

“İki arkadaş ve meslektaş gibi birçok şey hakkında konuştuk” diyen Katalan menajer, “Fakat hatırladığım, Ferguson’ın gerçekten hızlı konuştuğu ve onu anlamakta zorlandığımdı. Ama gerçekten iyi bir restoran seçmişti ve elbette hesabı o ödemişti” dedi.