Manchester United Manchester City maçı canlı izle! S Sport nasıl şifresiz izlenir? Derbiyi şifresiz veren kanallar…
Manchester United ile Manchester City, Premier Lig’in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Premier Lig’de haftanın mücadelesi nasıl canlı izlenir araştırılıyor. Türkiye’de yaşayan futbolseverler Manchester United Manchester City derbisini S Sport kanalından canlı izleyebilirler. Yutrdışında ikamet eden vatandaşlarımız için maçın canlı yayınlacak tüm kanalları derledik. İki takım arasında oynanan son 5 maçta, Manchester United 3, Manchester City ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İşte S Sport canlı izleme yolları, maçı şifresiz veren kanallar listesi ve mücadele hakkında detaylar…
İngiltere Premier Lig’de 35 puanla 2. sırada yerini koruyan Manchester United, 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak. Manchester City’nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany’e bırakacak.
S SPORT NASIL İZLENİR?
S-Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanada yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.
Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 19.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport’ta ekrana gelecek.
DERBİYİ YAYINLACAK KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Manchester United Manchester City maçını canlı izleyebilirler.
|İsrail
|Sport 2
|İtalya
|Sky Sport 3 HD Italia
|Arnavutluk
|SuperSport 1 Digitalb
|Cezayir
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD
|Andorra
|SFR Sport 1
|Angola
|SuperSport 3 Africa
|Anguilla
|Flow Sports App, Flow Sports
|Antigua ve Barbuda
|Flow Sports, Flow Sports App
|Arjantin
|DIRECTV Sports Argentina
|Aruba
|DIRECTV Sports Caribbean
|Avustralya
|Optus Sport
|Avusturya
|DAZN Europe
|Bahamalar
|Flow Sports, Flow Sports App
|Bahreyn
|beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Bangladeş
|Star Sports Select HD1
|Barbados
|Flow Sports, Flow Sports App, DIRECTV Sports Caribbean
|Belarus
|Беларусь 5
|Belçika
|VOOsport World 1, Play Sports 1
|Benin
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Bermuda
|Flow Sports App, Flow Sports
|Bhutan
|Star Sports Select HD1
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|SuperSport 3 Africa
|Brezilya
|ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil
|British Virgin Adaları
|Flow Sports App, Flow Sports
|Brunei
|beIN Sports Connect Thailand, Astro Go, beIN Sports 1 Thailand
|Bulgaristan
|Diema Sport 2
|Burkina Faso
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Burundi
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Kamerun
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
|Kanada
|TSN4, TSN1, TSN GO, TSN5
|Cape Verde
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Cayman Adaları
|Flow Sports App, Flow Sports
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Çad
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa
|Şili
|DIRECTV Sports Chile
|Çin
|BesTV, Ssports Live, PPTV Sport China, QQ Sports Live
|Kolombiya
|DIRECTV Sports Colombia
|Comoros
|SuperSport 3 Africa
|Kongo
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Demokratik Kongo
|SuperSport 3 Africa
|Kosta Rika
|Sky HD, SKY Planeta Fútbol
|Cote D’Ivoire
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Curacao
|DIRECTV Sports Caribbean
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 2
|Danimarka
|Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD, TV3 MAX, Eurosport Player Denmark
|Djibouti
|beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Dominica
|Flow Sports App
|Dominik Cumhuriyeti
|Flow Sports, Sky HD, SKY Planeta Fútbol
|Ekvador
|DIRECTV Sports Ecuador
|Mısır
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|El Salvador
|Sky HD, SKY Planeta Fútbol
|Ekvator Ginesi
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Eritrea
|SuperSport 3 Africa
|Estonya
|Viasat Sport Baltic, Беларусь 5
|Ethiyopya
|SuperSport 3 Africa
|Finlandiya
|Viasat Ultra HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland, Viasat Football HD
|Fransa
|SFR Sport 1
|Gabon
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
|Gambiya
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
|Yunanistan
|Cosmote Sport 1 HD
|Grenada
|Flow Sports App, Flow Sports
|Guetemala
|SKY Planeta Fútbol, Sky HD
|Gine
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
|Guinea-Bissau
|Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
GUARDIOLA MANCHESTER UNİTED’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLABİLİRDİ
Goal.com’un haberine göre Pep Guardiola’nın, Sir Alex Ferguson’un emekli olmasından altı ay kadar önce Aralık 2012’de New York’ta bir akşam yemeğinde Ferguson’la buluştuğu ortaya çıktı. Katalan teknik direktör, Ferguson’ın kendisine olan teklifini daha iyi anlasaydı, belki de şu an Manchester United’ı çalıştırıyor olabilirdi.
Here’s how #MUFC line up for this afternoon’s derby clash! #MUNMCI pic.twitter.com/XSx9vqPsz4
— Manchester United (@ManUtd) 10 Aralık 2017
Ferguson kitabında, Guardiola’nın Barcelona’dan ayrılmaya karar verdikten sonra başka bir kulüple anlaşmadan önce kendisiyle görüşmesini rica ettiğini iddia etti. Ama Guardiola, Ferguson’ın teklifini reddedip Bayern Münih’e katıldı.
Guardiola ise bu durumla ilgili ilginç bir yorum yaptı: “O zaman İngilizcem şu anki kadar iyi değildi, belki de Ferguson’ın dediklerini tam anlayamamış olabilirim.”
“Muhteşem bir restoranda akşam yemeğinde buluşmuştuk. Old Trafford’a gelmemle ilgili önerilerde bulunduğunu sanıyorum” diyen Guardiola, “Ama gerçekten hatırlamıyorum! Hayat, futbol ve Premier Lig hakkında konuşmuştuk. Ama bana United hakkında bir mesaj vermedi. Olsaydı bunu hatırlardım” diye konuştu.
More than just a game…
United v CityPremier LeagueOld Trafford16:30 UK#utdvcity pic.twitter.com/WwCLoz5tGa
— Manchester City (@ManCity) 10 Aralık 2017
“İki arkadaş ve meslektaş gibi birçok şey hakkında konuştuk” diyen Katalan menajer, “Fakat hatırladığım, Ferguson’ın gerçekten hızlı konuştuğu ve onu anlamakta zorlandığımdı. Ama gerçekten iyi bir restoran seçmişti ve elbette hesabı o ödemişti” dedi.