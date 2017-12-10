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Manchester United Manchester City maçı canlı izle! S Sport nasıl şifresiz izlenir? Derbiyi şifresiz veren kanallar…

Manchester United Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları maçı şifresiz yayınlacak kanalları merak ediyor. Ülkemizde Premier Lig maçları S sport kanalsından canlı izlenebiliyor. Haberimizden Manchester United Manchester City maçı canlı izleme yollarına ulaşabilirsiniz. Premier Lig'de dev derbi saat 19.30'da başlayacak. İşte S Sport canlı yayını ve maçı şifresiz veren kanallar listesi...
18:4010 Aralık 2017
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Manchester United Manchester City maçı canlı izle! S Sport nasıl şifresiz izlenir? Derbiyi şifresiz veren kanallar…

Manchester United ile Manchester City, Premier Lig’in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Premier Lig’de haftanın mücadelesi nasıl canlı izlenir araştırılıyor. Türkiye’de yaşayan futbolseverler Manchester United Manchester City derbisini S Sport kanalından canlı izleyebilirler. Yutrdışında ikamet eden vatandaşlarımız için maçın canlı yayınlacak tüm kanalları derledik. İki takım arasında oynanan son 5 maçta, Manchester United 3, Manchester City ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İşte S Sport canlı izleme yolları, maçı şifresiz veren kanallar listesi ve mücadele hakkında detaylar…

İngiltere Premier Lig’de 35 puanla 2. sırada yerini koruyan Manchester United, 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak. Manchester City’nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany’e bırakacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S-Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanada yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 19.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport’ta ekrana gelecek.

DERBİYİ YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Manchester United Manchester City maçını canlı izleyebilirler.

İsrailSport 2
İtalyaSky Sport 3 HD Italia
ArnavutlukSuperSport 1 Digitalb
CezayirbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD
AndorraSFR Sport 1
AngolaSuperSport 3 Africa
AnguillaFlow Sports App, Flow Sports
Antigua ve BarbudaFlow Sports, Flow Sports App
ArjantinDIRECTV Sports Argentina
ArubaDIRECTV Sports Caribbean
AvustralyaOptus Sport
AvusturyaDAZN Europe
BahamalarFlow Sports, Flow Sports App
BahreynbeIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
BangladeşStar Sports Select HD1
BarbadosFlow Sports, Flow Sports App, DIRECTV Sports Caribbean
BelarusБеларусь 5
BelçikaVOOsport World 1, Play Sports 1
BeninSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
BermudaFlow Sports App, Flow Sports
BhutanStar Sports Select HD1
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaSuperSport 3 Africa
BrezilyaESPN Brasil, Watch ESPN Brasil
British Virgin AdalarıFlow Sports App, Flow Sports
BruneibeIN Sports Connect Thailand, Astro Go, beIN Sports 1 Thailand
BulgaristanDiema Sport 2
Burkina FasoSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
BurundiSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
KamerunCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
KanadaTSN4, TSN1, TSN GO, TSN5
Cape VerdeSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
Cayman AdalarıFlow Sports App, Flow Sports
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
ÇadbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa
ŞiliDIRECTV Sports Chile
ÇinBesTV, Ssports Live, PPTV Sport China, QQ Sports Live
KolombiyaDIRECTV Sports Colombia
ComorosSuperSport 3 Africa
KongoSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
Demokratik KongoSuperSport 3 Africa
Kosta RikaSky HD, SKY Planeta Fútbol
Cote D’IvoireCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
CuracaoDIRECTV Sports Caribbean
Güney KıbrısCytavision Sports HD, Cytavision Sports 2
DanimarkaViaplay Denmark, Viasat Ultra HD, TV3 MAX, Eurosport Player Denmark
DjiboutibeIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
DominicaFlow Sports App
Dominik CumhuriyetiFlow Sports, Sky HD, SKY Planeta Fútbol
EkvadorDIRECTV Sports Ecuador
MısırbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
El SalvadorSky HD, SKY Planeta Fútbol
Ekvator GinesiSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
EritreaSuperSport 3 Africa
EstonyaViasat Sport Baltic, Беларусь 5
EthiyopyaSuperSport 3 Africa
FinlandiyaViasat Ultra HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland, Viasat Football HD
FransaSFR Sport 1
GabonCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
GambiyaCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaSuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique
YunanistanCosmote Sport 1 HD
GrenadaFlow Sports App, Flow Sports
GuetemalaSKY Planeta Fútbol, Sky HD
GineCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa
Guinea-BissauCanal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 3 Africa

GUARDIOLA MANCHESTER UNİTED’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLABİLİRDİ

Goal.com’un haberine göre Pep Guardiola’nın, Sir Alex Ferguson’un emekli olmasından altı ay kadar önce Aralık 2012’de New York’ta bir akşam yemeğinde Ferguson’la buluştuğu ortaya çıktı. Katalan teknik direktör, Ferguson’ın kendisine olan teklifini daha iyi anlasaydı, belki de şu an Manchester United’ı çalıştırıyor olabilirdi.

Ferguson kitabında, Guardiola’nın Barcelona’dan ayrılmaya karar verdikten sonra başka bir kulüple anlaşmadan önce kendisiyle görüşmesini rica ettiğini iddia etti. Ama Guardiola, Ferguson’ın teklifini reddedip Bayern Münih’e katıldı.

Guardiola ise bu durumla ilgili ilginç bir yorum yaptı: “O zaman İngilizcem şu anki kadar iyi değildi, belki de Ferguson’ın dediklerini tam anlayamamış olabilirim.”

“Muhteşem bir restoranda akşam yemeğinde buluşmuştuk. Old Trafford’a gelmemle ilgili önerilerde bulunduğunu sanıyorum” diyen Guardiola, “Ama gerçekten hatırlamıyorum! Hayat, futbol ve Premier Lig hakkında konuşmuştuk. Ama bana United hakkında bir mesaj vermedi. Olsaydı bunu hatırlardım” diye konuştu.

“İki arkadaş ve meslektaş gibi birçok şey hakkında konuştuk” diyen Katalan menajer, “Fakat hatırladığım, Ferguson’ın gerçekten hızlı konuştuğu ve onu anlamakta zorlandığımdı. Ama gerçekten iyi bir restoran seçmişti ve elbette hesabı o ödemişti” dedi.

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