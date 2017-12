Manchester United Manchester City maçı canlı izle! S Sport nasıl şifresiz izlenir? Derbiyi şifresiz veren kanallar…

Manchester United ile Manchester City, Premier Lig’in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Premier Lig’de haftanın mücadelesi nasıl canlı izlenir araştırılıyor. Türkiye’de yaşayan futbolseverler Manchester United Manchester City derbisini S Sport kanalından canlı izleyebilirler. Yutrdışında ikamet eden vatandaşlarımız için maçın canlı yayınlacak tüm kanalları derledik. İki takım arasında oynanan son 5 maçta, Manchester United 3, Manchester City ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İşte S Sport canlı izleme yolları, maçı şifresiz veren kanallar listesi ve mücadele hakkında detaylar…

İngiltere Premier Lig’de 35 puanla 2. sırada yerini koruyan Manchester United, 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak. Manchester City’nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany’e bırakacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S-Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanada yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 19.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport’ta ekrana gelecek.

DERBİYİ YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Manchester United Manchester City maçını canlı izleyebilirler.

GUARDIOLA MANCHESTER UNİTED’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLABİLİRDİ

Goal.com’un haberine göre Pep Guardiola’nın, Sir Alex Ferguson’un emekli olmasından altı ay kadar önce Aralık 2012’de New York’ta bir akşam yemeğinde Ferguson’la buluştuğu ortaya çıktı. Katalan teknik direktör, Ferguson’ın kendisine olan teklifini daha iyi anlasaydı, belki de şu an Manchester United’ı çalıştırıyor olabilirdi.

Here’s how #MUFC line up for this afternoon’s derby clash! #MUNMCI pic.twitter.com/XSx9vqPsz4

— Manchester United (@ManUtd) 10 Aralık 2017