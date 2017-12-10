Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Kartal yarıştan kopmamak istiyor…

Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlar için merak ediliyor. 26 puana sahip iki takımın karşılaşacağı Kayserispor Beşiktaş maçı iki takım için de zorlu geçecek. Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de beklenmedik puan kayıpları yaşasa da Avrupa’da tarih yazan Beşiktaş, bu akşam Kayseri deplasmanına çıkıyor. Kayserispor’la aynı puanda bulunan Beşiktaş’ın hedefi galibiyet. Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları da merak edilen konuların başında geliyor. İşte zorlu maçın detayları…

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bu akşam saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Maç ayrıca skor.sozcu.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Beşiktaş Kulübü'nden “10 Aralık 2016 Her Şey Siyah” paylaşımı

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'in 14'üncü haftasında Vofafone Park'da oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde şehitleri andı.

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının birinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başta Babel olmak üzere kulübün paylaştığı görseli sosyal medyada yayınlayan futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda hayatını kaybeden şehitleri andı.

Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak.

Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.

GÜNEŞ: PUANIMIZI 35 YAPMAMIZ GEREKİYOR

Şenol Güneş’ten yeni rota… Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını namağlup bitirip tarih yazan Beşiktaş, lige döndü.

Yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlıların hocası, futbolcularına hedeflerini anlattı. Geride kalan 14 haftada toplanan 26 puanın düşük olduğunu belirten Güneş, kalan 3maçta 9 puanın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Takımının moralinin yüksek olmasının önemli olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi: “Çok önemli bir galibiyetin ardından ligimize dönüyoruz. Şubata kadar Şampiyonlar Ligi maçımız yok. Gururlu bir şekilde artık tamamen lige ve kupaya konsantre olacağız. İlk yarıda kalan 3 maç, gelecek haftalar adına bizim için önemli. Puanımızı 35 yapmamız gerekiyor. Aksi sonuç başarısızlıktır. Şampiyon olmak istiyorsak, sezonun ilk bölümünde hedefimize ulaşmalıyız.”