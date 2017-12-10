CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı (Muhtemel 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Kayserispor Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da. İşte Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada sezonun flaş ekibi Kayserispor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Avrupa’daki başarılı yolculuğunu lige yansıtmakta zorlanan ancak Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacağını gösteren Beşiktaş, güçlü Kayserispor’u da deplasmanda devirip ligde bir seri yakalamak istiyor.

Ligde son 6 maçtır mağlup olmayan ve Beşiktaş’la 26’şar puanı bulunan Kayserispor ise Marius Sumudica yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisi eklemenin peşinde. Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Bursaspor ve Göztepe’yi de mağlup eden Kayserispor, zirvede yer alan takımlar arasında bir tek ligin ilk haftasında Galatasaray’a deplasmanda mağlup oldu. Beşiktaş Kulübü`nden 10 Aralık 2016 Her Şey Siyah paylaşımı Geçtiğimiz yıl 10 Aralık tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan terör saldırısıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden duygulandıran bir paylaşım geldi. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlı ekipte, bu sezonun vazgeçilmez oyuncularından Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan ve Fabricio Agosto Ramirez, Leipzig karşısında forma giymeyerek dinlenme fırsatı buldu. Şenol Güneş’in bu akşamki maçta bu oyunculara görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe ile Ryan Babel, ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. haftadaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Kadir Has

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.30

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Ryan Mendes, Boldrin, Güray, Umut.

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.